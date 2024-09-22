مع دخول الخريف .. "مكافحة الأوبئة" ينصح الأردنيين بأخذ مطعوم الانفلونزا

الوكيل الإخباري- كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي عن توفير وزارة الصحة لمطعوم الانفلونزا مع نهاية الشهر الجاري أيلول.

اضافة اعلان



البلبيسي وفي حديث لـ"الوكيل الاخباري" دعا الأردنيين لأخذ مطعوم الإنفلونزا مع بداية دخول فصل الخريف، وتحول الاجواء إلى باردة.





وأشار إلى أهمية المطعوم للفئات الأكثر عرضة للاختطار مثل كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى وأصحاب المناعة الضعيفة.. إلخ.



وحول متحور فايروس "كورونا" الملقب بـ XEC والذي يجري الحديث أنه الأكثر انتشارا في أوروبا والأوسع نطاقا في العالم، اكد البلبيسي أن العالم واجه آلاف المتحورات لفايروس كورونا، وكل وأحد أضعف من الذي قبله، وهذا أمر طبيعي.





وأوضح ان النشر عن هذه المتحورات ياتي لغايات بحثية، من اجل معرفة إذا كان من الممكن إيجاد مطاعيم أو ادوية لهذه المتحورات، ولا خوف أو خشية زائدة من هذا الموضوع.