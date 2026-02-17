مفاجأة في رصد هلال رمضان في سماء الأردن الليلة

وقال الطعاني لـ"الوكيل الإخباري"، إن هلال شهر رمضان سيتولد الساعة 3 عصرا، على أن يغرب بعد مغيب الشمس بحوالي 3 دقائق، علما بأن أقل فترة زمنية لرصده بالتلسكوب هي نصف ساعة.
وأضاف أن عمر الهلال سيكون عند رصده حوالي 3 ساعات و21 دقيقة، علما بأن أقل عمر للهلال (الجزء المضيء) حتى نتمكن من رصده هي 12 ساعة.
وبيّن أن هناك ظاهرة فلكية تسمى بالكسوف الجزئي والحلقي، ووفق الحسابات فإن هذه الظاهرة إذا تزامنت مع التحري فإننا لن نتمكن من رؤيته.
