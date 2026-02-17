مفاجأة في رصد هلال رمضان في سماء الأردن الليلة

الوكيل الإخباري - كشف أستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورعلي الطعاني أن الحسابات الفلكية تؤكد استحالة رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء، وهو الموعد الذي حددته دائرة الإفتاء العام لتحري الهلال.

وقال الطعاني لـ"الوكيل الإخباري"، إن هلال شهر رمضان سيتولد الساعة 3 عصرا، على أن يغرب بعد مغيب الشمس بحوالي 3 دقائق، علما بأن أقل فترة زمنية لرصده بالتلسكوب هي نصف ساعة.

وأضاف أن عمر الهلال سيكون عند رصده حوالي 3 ساعات و21 دقيقة، علما بأن أقل عمر للهلال (الجزء المضيء) حتى نتمكن من رصده هي 12 ساعة.

وأشار الطعاني إلى أن بُعد هلال اليوم عن الشمس سيكون بمقدار درجة واحدة (1سم) أي أنه سيكون في قرص الشمس وهو ما يعني عدم التمكن من رؤيته حيث يجب أن يكون بعده على الأقل 7 درجات، فيما يكون ارتفاعه فوق الأفق بمقدار درجة واحدة علما بأن أقل شيء لارتفاعه يجب أن يكون بمقدار 5 درجات للتمكن من رؤيته.

وبيّن أن هناك ظاهرة فلكية تسمى بالكسوف الجزئي والحلقي، ووفق الحسابات فإن هذه الظاهرة إذا تزامنت مع التحري فإننا لن نتمكن من رؤيته.