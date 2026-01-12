مفاجأة للأردنيين.. عام 2026 بلا عطلات وإجازات طويلة

ويعد عيد الاستقلال الاستثناء الأبرز خلال عام 2026، حيث يصادف يوم الاثنين الموافق 25 أيار، ما يمنح الموظفين إجازة رسمية مع بداية الأسبوع، ويكسر نسق التزامن الذي طغى على بقية المناسبات الرسمية خلال العام.
أما على صعيد الأعياد الدينية، فتشير التقديرات إلى أن إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى لن تكونا طويلتين كما كان الحال في العام الماضي، الأمر الذي يحد من فترات الراحة الممتدة التي اعتاد عليها الأردنيون، ويجعل عام 2026 أقرب إلى عام عمل اعتيادي مع فواصل إجازات محدودة.
