مفتي المملكة: بيع الأصوات في الانتخابات النيابية حرام

وقال الحسنات لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث على "راديو هلا " ان بيع الأصوات عبارة عن شروع بالذمم، وهي عبارة عن شهادة زور، مشيرا إلى ان الانسان الذي يعطي صوته مقابل مال يكون قد باع دينه ويشتري دنيا غيره.
وبين ان الحكم الشرعي لبيع الأصوات حرام على المرشح وعلى الناخب وعبارة عن أكل مال حرام .
وحول وجود ثواب على اختيار المرشح الأجدر أكد الحسنات ان اختيار الاجدر يعني ان المواطن أدى ما عليه من حق ومن اختار غير الاجدر فيعتبر " غش".
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