الإثنين 2026-05-11 03:55 م

مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين

مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين
مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين
 
الإثنين، 11-05-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على أبناء الجالية الأردنية في جنوب أفريقيا، بعد مقتل الشاب الأردني علي خضر الأشقر، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا، مساء أمس الأحد، وفق ما أفاد به أحد أقربائه لموقع الوكيل الإخباري.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات، فإن الأشقر، البالغ من العمر 33 عاماً، من محافظة الزرقاء، وكان مستقراً في جوهانسبرغ ويعمل في مجال ميكانيك السيارات، كما أنه متزوج ولديه طفلة واحدة.

وقال قريبه أن الجريمة وقعت في ظروف لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات الجنوب أفريقية، التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين.

وأثارت الحادثة حالة واسعة من الحزن بين أبناء الجالية الأردنية، حيث عُرف الشاب علي رحمه الله، وفق مقربين منه، بحسن السيرة وطيب الأخلاق، فيما عبّر أصدقاؤه وأقاربه عن صدمتهم الكبيرة بعد تلقيهم نبأ وفاته.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الجريمة والوقوف على أسبابها وملابساتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: إطلاق مشروع (نماء) لتعزيز استدامة المياه في شمال وادي الأردن

أخبار محلية المياه: إطلاق مشروع (نماء) لتعزيز استدامة المياه في شمال وادي الأردن

ت

عربي ودولي مصرف لبنان: أكثر من 500 ألف مودع استفادوا من خطة استرداد الودائع

ل

أخبار محلية أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أطباء "البورد الأجنبي" يطالبون بإعادة النظر في آليات الاعتراف بالشهادات الأجنبية

خاص بالوكيل أطباء "البورد الأجنبي" يطالبون بإعادة النظر في آليات الاعتراف بالشهادات الأجنبية

مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين

خاص بالوكيل مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين

سامسونج تفتح الباب أمام صناع المحتوى الإبداعي في المنطقة للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج Galaxy Circle

أخبار الشركات سامسونج تفتح الباب أمام صناع المحتوى الإبداعي في المنطقة للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج Galaxy Circle



 
 






الأكثر مشاهدة

 