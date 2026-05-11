مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين

وبحسب المعلومات، فإن الأشقر، البالغ من العمر 33 عاماً، من محافظة الزرقاء، وكان مستقراً في جوهانسبرغ ويعمل في مجال ميكانيك السيارات، كما أنه متزوج ولديه طفلة واحدة.
وقال قريبه أن الجريمة وقعت في ظروف لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات الجنوب أفريقية، التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين.
وأثارت الحادثة حالة واسعة من الحزن بين أبناء الجالية الأردنية، حيث عُرف الشاب علي رحمه الله، وفق مقربين منه، بحسن السيرة وطيب الأخلاق، فيما عبّر أصدقاؤه وأقاربه عن صدمتهم الكبيرة بعد تلقيهم نبأ وفاته.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الجريمة والوقوف على أسبابها وملابساتها.
-
أخبار متعلقة
-
أطباء "البورد الأجنبي" يطالبون بإعادة النظر في آليات الاعتراف بالشهادات الأجنبية
-
مقترح بإعفاء الغرامات على العمالة المخالفة شريطة مغادرة الأردن
-
بيان صادر عن الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم .. وتفاصيل صادمة عن المعتدي على الأحداث الثلاثة
-
أمانة عمّان توضح ضريبة الصرف الصحي وآلية احتساب المسقفات
-
آخر تطورات تقليص عدد أيام الدوام في القطاع العام
-
عثمان الحسنات ينتقد ضعف وتأخر الترويج لمشاركة الأردن في كأس العالم 2026
-
المجلس الطبي: 60 % نسبة النجاح بالبورد الاردني من المرة الأولى
-
الصحة: لن نسمح لفنيي العناية بالبشرة بفتح مراكز مستقلة وحوَّلنا مخالفات لـ "مكافحة الفساد"