مقتل أردني بإطلاق نار في جوهانسبرغ والتحقيقات جارية لكشف المتورطين

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على أبناء الجالية الأردنية في جنوب أفريقيا، بعد مقتل الشاب الأردني علي خضر الأشقر، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا، مساء أمس الأحد، وفق ما أفاد به أحد أقربائه لموقع الوكيل الإخباري.





وبحسب المعلومات، فإن الأشقر، البالغ من العمر 33 عاماً، من محافظة الزرقاء، وكان مستقراً في جوهانسبرغ ويعمل في مجال ميكانيك السيارات، كما أنه متزوج ولديه طفلة واحدة.



وقال قريبه أن الجريمة وقعت في ظروف لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات الجنوب أفريقية، التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين.



وأثارت الحادثة حالة واسعة من الحزن بين أبناء الجالية الأردنية، حيث عُرف الشاب علي رحمه الله، وفق مقربين منه، بحسن السيرة وطيب الأخلاق، فيما عبّر أصدقاؤه وأقاربه عن صدمتهم الكبيرة بعد تلقيهم نبأ وفاته.



ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الجريمة والوقوف على أسبابها وملابساتها.





