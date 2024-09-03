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مكافحة الأوبئة: حالة جدري القرود الأولى بالأردن مصدرها مجهول.. ولا إصابات بين المخالطين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-09-2024 09:07 ص

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي -  أكد رئيس مركز مكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، أن لا اشتباه باصابات جديدة بين مخالطي المصاب لجدري القرود لغاية اللحظة مع التحفظ على الحجر عليهم لمدة 21 يوما للتأكد .اضافة اعلان


وأضاف البلبيسي، في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء، ان الفرق ما زالت مستمرة في حصر أعداد الأشخاص المخالطين للمصاب الأول بجدري القرود بالأردن، وان التحري جارٍ لمعرفة مصدر الإصابة.

وأوضح أن الوضع لا يستدعي حالياً إعطاء لقاح الجدري، لأن طرق انتقال المرض ليست بسيطة؛ إذ يتم انتقاله من خلال الملامسة اللصيقة لجلد الشخص المصاب بالتقرحات الناتجة عن المرض أو ملامسة اغراضه الشخصية.

وبين البلبيسي أن الأعراض العامة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وألم في الرأس، وتضخم الغدد اللمفاوية، وهي أعراض مشابهة للعديد من الأمراض الأخرى. لكن ما يميز مرض جدري القرود هو ظهور الطفح الجلدي على الوجه، الذي يمتد إلى كفوف اليدين بعد أربعة أيام من بدء ارتفاع درجة الحرارة مشيرا بأن فترة حضانة الأعراض تمتد من 5-21 يوماً    .

وأشار البلبيسي إلى أن فترة الحجر الصحي تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لضمان شفاء التقرحات تماماً للمريض وظهور جلد جديد، وذلك لضمان عدم إمكانية انتقال المرض إلى شخص آخر.

 
gnews

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