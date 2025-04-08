مكيف يتسبب بحريق في إحدى شقق عمان الغربية

التفاصيل التي كشفتها المواطنة عبر اتصالها ببرنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن الحريق بدأ عندما قامت بتشغيل المكيف في شقتها، وعقب نصف ساعة بدأت تشم رائحة بلاستيك محترق، لتتفاجأ بعدها بدخان كثيف يتصاعد من المكيف. وفي محاولة لإنقاذ الموقف، استنجدت بالجيران، وهرعوا للمساعدة في إطفاء الحريق قبل أن يتم استدعاء الدفاع المدني.
وعلى الرغم من جهود الجميع، انتشر الحريق في مختلف أرجاء الشقة، مما أدى إلى تدمير كامل للمحتويات. وأكدت المواطنة أنها تعرضت للاختناق جراء استنشاقها لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الحريق، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبعد الفحص من قبل فني كهرباء مختص، تبين أن سبب الحريق يعود إلى وجود خلل في القواطع الكهربائية في المنزل، حيث كان القاطع الفرعي والرئيسي معًا بقوة 30 أمبير، وهو ما لم يسمح للقاطع بفصل التيار عند حدوث أي "شرت كهربائي" أو تماس كهربائي، الأمر الذي ساعد في انتشار الحريق بشكل سريع.
المواطنة أكدت أنها استأجرت الشقة مع وجود المكيف فيها، في وقت اكدت فيه ان على الجهات المسؤولة حماية حقوق المستأجر من مثل هذه الحوادث ومن سيعوضها عن كل هذه الخسائر.
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