ملاحظات حول عدم قدرة كباتن بتجديد تصاريحهم للعمل مع "أوبر وكريم" منذ بداية الاحداث في المنطقة

بدوره قال لورنس الرفاعي، رئيس اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية، خلال حديثه لـ "برنامج الوكيل" عبر "راديو هلا"، إن السائقين ملزمون بمراجعة مكاتب الشركتين لاستكمال إجراءات تجديد التصاريح، إلا أنهم يواجهون صعوبة في ذلك نتيجة عدم توفر كوادر إدارية داخل هذه المكاتب، وفق قوله.
وأضاف الرفاعي أن عدداً من السائقين يقتربون من انتهاء تصاريحهم أو انتهت بالفعل، ما قد يؤثر على قدرتهم على الاستمرار في العمل.
وبيّن أن بعض السائقين قد يواجهون مخالفات في حال العمل دون تصاريح سارية، وهو ما يضعهم أمام تحديات قانونية، وفق ما ذكر.
كباتن "اوبر وكريم" يشكون عدم قدرتهم تجديد التصاريح منذ بداية الاحداث بالمنطقة #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/ii6PG1v2FX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 7, 2026
-
