 
الأربعاء 2025-02-05 02:34 م
 

ملازم اول يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

الملازم اول حازم محمد الخرابشه
الملازم اول حازم محمد الخرابشه
الأربعاء، 05-02-2025 02:20 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  الشكر  والثناء الى المسعف الملازم اول حازم محمد الخرابشة على قيامه بإنقاذ حياة شخص تعرض لحادث دهس .

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 ووفق الناشطون قام الخرابشة أثناء إجازته بإنقاذ حياة احد أبناء المنطقة والذي تعرض لحادث دهس وتصادف وجوده بالقرب من موقع الحادث ، حيث قام بتقديم الاسعافات للمصاب الذي كانت اصابته حرجة ، وقدم له جميع الاسعافات الاولية لحين وصول سيارة الاسعاف .

 

 واضافوا ان  الخرابشة استمر  بمرافقة الاصابة لحين وصولها إلى المستشفى والتأكد من استقرار حالته الصحية . 

 
gnews

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