ملازم اول يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشكر والثناء الى المسعف الملازم اول حازم محمد الخرابشة على قيامه بإنقاذ حياة شخص تعرض لحادث دهس .

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ووفق الناشطون قام الخرابشة أثناء إجازته بإنقاذ حياة احد أبناء المنطقة والذي تعرض لحادث دهس وتصادف وجوده بالقرب من موقع الحادث ، حيث قام بتقديم الاسعافات للمصاب الذي كانت اصابته حرجة ، وقدم له جميع الاسعافات الاولية لحين وصول سيارة الاسعاف .