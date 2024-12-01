مليون و 100 ألف أسطوانة غاز بيعت للأردنيين الاسبوع الماضي

وبحسب الجداول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فإن المحطات الثلاث التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية أعادت تعبئة أكثر من مليون و 100 ألف اسطوانة غاز خلال الأسبوع الماضي .
وشهد الأسبوع الماضي منخفضاً جوياً وانخفاضاً بدرجات الحرارة تسبب في زيادة الطلب على أسطوانات الغاز والمحروقات لتشغيل وسائل التدفئة .
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