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مليون و 100 ألف أسطوانة غاز بيعت للأردنيين الاسبوع الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 12:42 م
الوكيل الإخباري- أظهرت جداول مصفاة البترول الأردنية زيادة كبيرة في كميات تعبئة أسطوانات الغاز في ثلاث محطات تابعة للمصفاة في المملكة خلال الأسبوع الماضي .اضافة اعلان


وبحسب الجداول التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فإن المحطات الثلاث التابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية أعادت تعبئة أكثر من مليون و 100 ألف اسطوانة غاز خلال الأسبوع الماضي .

وشهد الأسبوع الماضي منخفضاً جوياً وانخفاضاً بدرجات الحرارة تسبب في زيادة الطلب على أسطوانات الغاز والمحروقات لتشغيل وسائل التدفئة .
 
gnews

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