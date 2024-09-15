ممرض أردني ينقذ طفلة من الموت في المسجد النبوي

الوكيل الإخباري- تمكن الممرض الأردني ثامر الزيود من انقاذ طفلة دخلت بغيبوبة وتوقف النبض والتنفس خلال صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد.



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ولحسن حظ الطفلة كان الممرض الزيود متواجدا بالقرب من مكان الطفلة التي كانت بصحبة والدتها، إذ لفت انتباهه تجمهر عدد من المصلين حولها ووالدتها في حالة هلع شديد وبوجود رجال أمن الحرم، فتوجه الزيود لمكان الطفلة وقام بالتعريف عن نفسه وباشر بعمل الاسعافات الطبية اللازمة من انعاش قلبي وتنفس صناعي حتى استعادة الطفلة وعيها وعاد قلبها للعمل ورئتيها للتنفس وسط اشادة الحاضرين ودعوات الأم وفرحتها.