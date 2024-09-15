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ممرض أردني ينقذ طفلة من الموت في المسجد النبوي

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الممرض الزيود والطفلة | من المصدر
الأحد، 15-09-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-  تمكن الممرض الأردني ثامر  الزيود من انقاذ طفلة دخلت بغيبوبة وتوقف النبض والتنفس خلال صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد.

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ولحسن حظ الطفلة كان الممرض الزيود متواجدا بالقرب من مكان الطفلة التي كانت بصحبة والدتها، إذ لفت انتباهه تجمهر عدد من المصلين حولها ووالدتها في حالة هلع شديد وبوجود رجال أمن الحرم، فتوجه الزيود لمكان الطفلة وقام بالتعريف عن نفسه وباشر بعمل الاسعافات الطبية اللازمة من انعاش قلبي وتنفس صناعي حتى استعادة الطفلة وعيها وعاد قلبها للعمل ورئتيها للتنفس وسط اشادة الحاضرين ودعوات الأم وفرحتها.


وهذا ما كتبه الزيود على صفحته الشخصية في "فيسبوك":
((اكرمني ربي فجر هذا اليوم بالصلاة في المسجد النبوي الشريف وبعد صلاة الفجر وتسليم الامام ابصرت مجموعة كبيرة من الناس ملتفين حول هذه الطفلة الي احمالها بين يادي وكانت في حالة توقف القلب والرئة عن التنفس عن العمل ودخلت في غيبوبة..فسارعت اليها من اجل انقاذها وبعد دقائق من الانعاش والتنفس من رئتي على رئتها عاد القلب بالنبض واستعادت وعيها، واذهلتني فرحة الام والموجودين، فتذكرت ايامي في قسم القلب، والعناية في مسشفى التوتنجي في سحاب...وفاضت عيني فرحا لطفلة وحنين للقسم والزملاء....اللهم انك قلت ومن احيانا فكانما أحيا الناس جميعا ...فلا تحرمني اجرها وبركة رسول الله صل الله عليه واله وسلم)).

 
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