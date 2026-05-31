مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لمريض قلب في مستشفى الزرقاء الحكومي

وأوضح خلال مداخلة عبر برنامج “الوكيل” الذي يبث على “راديو هلا”، أن العملية تم تأجيلها نتيجة نقص حاد في وحدات الدم المطلوبة، مشيراً إلى أن العملية الجراحية مؤجلة حتى يتم تأمين وحدات الدم المطلوبة.
وبين أن المريض بحاجة إلى نحو 50 وحدة دم من فصائل (O-) و(B-) بشكل عاجل، لضمان إمكانية إجراء العملية واستكمال العلاج اللازم، داعياً أهل الخير وأبناء المجتمع إلى التبرع بالدم في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن الأسرة تأمل من المتبرعين المساعدة في توفير الكميات المطلوبة لإنقاذ حياة والده، في ظل الظروف الصحية الحرجة التي يمر بها.
للتبرع والتواصل مع عائلة المريض يرجى الاتصال على رقم 0799808230
