الأحد 2026-05-31 12:26 م

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لمريض قلب في مستشفى الزرقاء الحكومي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لمريض قلب في مستشفى الزرقاء الحكومي
مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لمريض قلب في مستشفى الزرقاء الحكومي
 
الأحد، 31-05-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   ناشد المواطن محمد جمال أهل الخير والمتبرعين بالدم، لتأمين وحدات دم عاجلة من فصائل محددة، لوالده المريض جمال عبدالله حسين جاد الله، وذلك لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث يعاني والده من انسداد لعدد من الشرايين وبحاجة لتدخل جراحي عاجل.اضافة اعلان


وأوضح خلال مداخلة عبر برنامج “الوكيل” الذي يبث على “راديو هلا”، أن العملية تم تأجيلها نتيجة نقص حاد في وحدات الدم المطلوبة، مشيراً إلى أن العملية الجراحية مؤجلة حتى يتم تأمين وحدات الدم المطلوبة.

وبين أن المريض بحاجة إلى نحو 50 وحدة دم من فصائل (O-) و(B-) بشكل عاجل، لضمان إمكانية إجراء العملية واستكمال العلاج اللازم، داعياً أهل الخير وأبناء المجتمع إلى التبرع بالدم في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن الأسرة تأمل من المتبرعين المساعدة في توفير الكميات المطلوبة لإنقاذ حياة والده، في ظل الظروف الصحية الحرجة التي يمر بها.

للتبرع والتواصل مع عائلة المريض يرجى الاتصال على رقم 0799808230
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عن "غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟

طب وصحة "غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟

انتعاش لافت في قطاع المطاعم خلال عطلة العيد في الأردن

أخبار محلية انتعاش لافت في قطاع المطاعم خلال عطلة العيد في الأردن

ب

أخبار محلية المستحقون لقرض الاسكان العسكري - أسماء

ل

أخبار محلية 5 إصابات بحادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا في إربد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس أحمد الشرع برفقة عقيلته لطيفة الدروبي، خلال وجودهما في أحد مطاعم بلودان بريف دمشق.

منوعات داخل مطعم.. صورة لرئيس سوريا وزوجته

ت

أسواق ومال بورصة طهران في أكثر حالاتها اخضرارا

تحذير أممي: السودان يقترب من كارثة إنسانية غير مسبوقة

عربي ودولي تحذير أممي: السودان يقترب من كارثة إنسانية غير مسبوقة

ل

خاص بالوكيل مع ارتفاع الحرارة وانقضاء مهلة الشهرين.. هل يُلغي رئيس الوزراء بلاغ ترشيد الإنفاق؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 