منتفعون من المعونة يشتكون تأخر صرف مخصصاتهم

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم ينتظرون المخصصات المالية لتأمين احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان، لافتين إلى أن رواتب المعونة الوطنية هي مصدر دخلهم الوحيد.
بدوره أكد صندوق المعونة الوطنية الخميس الماضي، لـ"الوكيل الإخباري"، تحويل مخصصات المنتفعين إلى البنوك وأنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم، ولم تُعرف بعد إذا ما كان التأخير بالفعل من البنوك أو من المحافظ الإلكترونية .
يشار إلى تكرار هذه الإشكالية مؤخراً لدى بعض المنتفعين في كل شهر عند صرف المخصصات.
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تحويل رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى البنوك