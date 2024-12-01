منتفعون من المعونة يشكون تأخر صرف رواتبهم على احدى المحافظ الإلكترونية

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن باقي المنتفعين الذين يستخدمون محافظ إلكترونية أخرى بدأوا باستلام مستحقاتهم منذ يوم الخميس الماضي.
وأضافوا أنهم تواصلوا مع صندوق المعونة والشركة التي تدير المحفظة ولم يصلوا إلى حل للمشكلة.
ودعوا إلى إيجاد آلية لتسريع صرف مستحقاتهم المالية كون هذه المستحقات هي مصدر الدخل الوحيد لهم.
بدوره أكد صندوق المعونة الوطنية صرف المستحقات المالية لمنتفعي الصندوق في موعدها المحدد دون أي تأخير.
وقال الصندوق في رده على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه تم تحويل المستحقات المالية إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتأخير ليس من الصندوق.
-
أخبار متعلقة
-
تجار الكهربائيات يشكون من "الجمعة البيضاء"
-
مستو: الطيران بين عمان ودمشق متوقف
-
مليون و 100 ألف أسطوانة غاز بيعت للأردنيين الاسبوع الماضي
-
اعتباراً من اليوم .. فتح باب التقدم لـ 100 وظيفة حكومية لأبناء المتقاعدين العسكريين - رابط
-
الترخيص: قرار بإعفاء رسوم إعادة تسجيل "الرقم" لسيارات العمومي والشحن
-
أبو طير: بايدن سيرمي ملف غزة في أحضان ترامب .. ولا أمل بتوقف الحرب قريباً
-
تدهور مركبة في عبدون
-
تدهور حافلة مدرسية في عمان