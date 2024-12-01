منتفعون من المعونة يشكون تأخر صرف رواتبهم على احدى المحافظ الإلكترونية

الوكيل الإخباري- شكا عدد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من تأخر صرف مستحقاتهم على المحفظة الإلكترونية التي يستخدمونها.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن باقي المنتفعين الذين يستخدمون محافظ إلكترونية أخرى بدأوا باستلام مستحقاتهم منذ يوم الخميس الماضي.



وأضافوا أنهم تواصلوا مع صندوق المعونة والشركة التي تدير المحفظة ولم يصلوا إلى حل للمشكلة.



ودعوا إلى إيجاد آلية لتسريع صرف مستحقاتهم المالية كون هذه المستحقات هي مصدر الدخل الوحيد لهم.



بدوره أكد صندوق المعونة الوطنية صرف المستحقات المالية لمنتفعي الصندوق في موعدها المحدد دون أي تأخير.