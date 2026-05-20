الأربعاء 2026-05-20 12:15 م

منتفعو المعونة يترقبون صرف مستحقاتهم قبل العيد.. ومصدر يوضح

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 20-05-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري- طالب منتفعو صندوق المعونة الوطنية بصرف مستحقاتهم المالية عن شهر أيار الجاري قبل حلول عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، أسوة بموظفي القطاع العام.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن العطلة المرتقبة ستكون طويلة من تاريخ 25 أيار الذي يصادف الاثنين المقبل، وتستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 30 أيار.

وأشار المنتفعون إلى أن صرف المستحقات مبكرا يساعد الأسر المستفيدة التي تعتمد بشكل أساسي على مخصصات الصندوق لتأمين احتياجاتها الأساسية قبل العيد.

بدوره كشف مصدر في صندوق المعونة الوطنية لـ"الوكيل الإخباري"، أن هناك ترتيبات تجري حاليا لمحاولة صرف المستحقات المالية بشكل مبكر.

وأوضح المصدر أن صرف المسنتحقات مبكرا يهدف للتخفيف على المنتفعين وتمكينهم من تلبية متطلبات العيد قبل بدء العطلة الرسمية الطويلة.

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن صرف رواتب موظفي القطاع العام اعتبارا من اليوم الأربعاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

خاص بالوكيل منتفعو المعونة يترقبون صرف مستحقاتهم قبل العيد.. ومصدر يوضح

تعبيرية

طب وصحة فوائد الأفوكادو لصحة الجسم ودورها في تعزيز الشبع ودعم خسارة الوزن

سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

أخبار محلية سقوط مسيّرة في منطقة بليلا بمحافظة جرش وإصابة عدد من المنازل بأضرار طفيفة

اتات

أخبار محلية وفاة حاج أردني في مكة المكرمة

ب

أخبار محلية تحويل رواتب القطاع العام إلى البنوك

تعبيرية

منوعات تغييران بسيطان في العادات اليومية يساعدان على التخلص من الشخير

كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

عربي ودولي كوريا الجنوبية: علينا أن نتخذ قرارنا الخاص بشأن اعتقال نتنياهو

ل

خاص بالوكيل شكاوى من انتشار المركبات الخصوصية لنقل الركاب من وإلى جامعة عمّان الأهلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 