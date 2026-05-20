منتفعو المعونة يترقبون صرف مستحقاتهم قبل العيد.. ومصدر يوضح

الوكيل الإخباري- طالب منتفعو صندوق المعونة الوطنية بصرف مستحقاتهم المالية عن شهر أيار الجاري قبل حلول عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، أسوة بموظفي القطاع العام.





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن العطلة المرتقبة ستكون طويلة من تاريخ 25 أيار الذي يصادف الاثنين المقبل، وتستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 30 أيار.



وأشار المنتفعون إلى أن صرف المستحقات مبكرا يساعد الأسر المستفيدة التي تعتمد بشكل أساسي على مخصصات الصندوق لتأمين احتياجاتها الأساسية قبل العيد.



بدوره كشف مصدر في صندوق المعونة الوطنية لـ"الوكيل الإخباري"، أن هناك ترتيبات تجري حاليا لمحاولة صرف المستحقات المالية بشكل مبكر.



وأوضح المصدر أن صرف المسنتحقات مبكرا يهدف للتخفيف على المنتفعين وتمكينهم من تلبية متطلبات العيد قبل بدء العطلة الرسمية الطويلة.



يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن صرف رواتب موظفي القطاع العام اعتبارا من اليوم الأربعاء.





