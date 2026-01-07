منخفضان يؤثران على الاردن .. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة - فيديو

وأوضح صبح في تصريحات لـ برنامج الوكيل الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الأجواء ستبقى باردة نسبياً إلى لطيفة حتى يوم الخميس، قبل أن يتأثر الأردن بـ منخفض جوي قبرصي اعتباراً من يوم الجمعة، حيث تكون ذروة تأثيره من ساعات الظهيرة يوم الجمعة وحتى صباح السبت.
وأشار إلى أن المنخفض القبرصي سيؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لافتاً إلى أن العظمى في العاصمة عمّان لن تتجاوز 10 درجات مئوية، وسيرافقه هطول أمطار غزيرة ما يرفع من مخاطر تشكّل السيول في المناطق المنخفضة والأودية.
كما توقع هطول زخات ثلجية ليل الجمعة وحتى فجر السبت على المرتفعات الجبلية العالية، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول.
-
أخبار متعلقة
-
أبو مرجوب: إعادة اشتراكات صندوق الخدمات تتم فقط في حالتي التقاعد الوجوبي أو الاعتلال الطبي
-
الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين
-
التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين
-
التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي
-
التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة
-
بلدية الرصيفة: محاسبة موظفين بعد رمي أكياس نفايات داخل سيل الزرقاء
-
طبيب أردني يحذر من إشارات ما قبل الاختناق بوسائل التدفئة في المنازل
-
الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك