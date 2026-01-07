الأربعاء 2026-01-07 10:09 ص

منخفضان يؤثران على الاردن .. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة - فيديو

ثلوج الأردن
ثلوج
 
الأربعاء، 07-01-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية -  قال م. أيمن صبح، رئيس قسم التنبؤات في إدارة الأرصاد الجوية، ان منخفضاً جوياً جديداً سيؤثر على المملكة مجدداً ليل الاثنين ويستمر حتى مساء الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأوضح صبح في تصريحات لـ برنامج الوكيل  الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الأجواء ستبقى باردة نسبياً إلى لطيفة حتى يوم الخميس، قبل أن يتأثر الأردن بـ منخفض جوي قبرصي  اعتباراً من يوم الجمعة، حيث تكون ذروة تأثيره من ساعات الظهيرة يوم الجمعة وحتى صباح السبت.


وأشار إلى أن المنخفض القبرصي سيؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لافتاً إلى أن العظمى في العاصمة عمّان لن تتجاوز 10 درجات مئوية، وسيرافقه هطول أمطار غزيرة ما يرفع من مخاطر تشكّل السيول في المناطق المنخفضة والأودية.


كما توقع هطول زخات ثلجية ليل الجمعة وحتى فجر السبت على المرتفعات الجبلية العالية، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول.

 


 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غتغت

فيديو الوكيل أمطار غزيرة وزخات ثلجية".. تفاصيل المنخفض القبرصي القادم للأردن

ثلوج الأردن

خاص بالوكيل منخفضان يؤثران على الاردن .. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة - فيديو

نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى

خاص بالوكيل أبو مرجوب: إعادة اشتراكات صندوق الخدمات تتم فقط في حالتي التقاعد الوجوبي أو الاعتلال الطبي

نستله

عربي ودولي ليس من بينها الأردن.. "نستله" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال من 25 دولة بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية حريق يأتي على محل قطع سيارات بعمان - فيديو

زير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

أخبار محلية البدور: بروتوكول لعلاج ونقل مرضى الجلطة الدماغية في مستشفيات وزارة الصحة

قال مدير فرع صندوق التنمية والتشغيل في محافظة إربد الدكتور عيسى عواودة، إن حجم التمويل المقدم من الصندوق في المحافظة لتمويل عدد من المشاريع المحلية، العام الماضي، بلغ 3 ملايين دينار، تم توجيهها لتمويل

أخبار محلية صندوق التنمية والتشغيل باربد يمول مشاريع بـ 3 ملايين دينار

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 195 كم



 






الأكثر مشاهدة