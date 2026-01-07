منخفضان يؤثران على الاردن .. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال م. أيمن صبح، رئيس قسم التنبؤات في إدارة الأرصاد الجوية، ان منخفضاً جوياً جديداً سيؤثر على المملكة مجدداً ليل الاثنين ويستمر حتى مساء الثلاثاء.

وأوضح صبح في تصريحات لـ برنامج الوكيل الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الأجواء ستبقى باردة نسبياً إلى لطيفة حتى يوم الخميس، قبل أن يتأثر الأردن بـ منخفض جوي قبرصي اعتباراً من يوم الجمعة، حيث تكون ذروة تأثيره من ساعات الظهيرة يوم الجمعة وحتى صباح السبت.



وأشار إلى أن المنخفض القبرصي سيؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لافتاً إلى أن العظمى في العاصمة عمّان لن تتجاوز 10 درجات مئوية، وسيرافقه هطول أمطار غزيرة ما يرفع من مخاطر تشكّل السيول في المناطق المنخفضة والأودية.



كما توقع هطول زخات ثلجية ليل الجمعة وحتى فجر السبت على المرتفعات الجبلية العالية، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول.