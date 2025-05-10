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من ربع دينار إلى 3 دنانير .. أسعار الليمون تحلق في الأسواق المحلية

أسعار الليمون تبلغ 3 دنانير للكيلو في الأسواق المحلية
أسعار الليمون تبلغ 3 دنانير للكيلو في الأسواق المحلية
 
السبت، 10-05-2025 06:36 م
الوكيل الإخباري- رصدت تقارير ميدانية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الليمون في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 3 دنانير، وذلك رغم إعلان الجهات المعنية فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات اللازمة وضبط الأسعار.اضافة اعلان


وأشار مراسل "الوكيل الإخباري"، خلال جولة ميدانية في عدد من محال بيع الخضار والفواكه، إلى أن أسعار الليمون ما تزال مرتفعة، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين.

جدير بالذكر أن أسعار كيلو الليمون كانت قد انخفضت خلال الأشهر الماضية ، حيث بلغ سعر كيلو الليمون في بعض الفترات ربع دينار فقط
 
gnews

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