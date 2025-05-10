من ربع دينار إلى 3 دنانير .. أسعار الليمون تحلق في الأسواق المحلية

وأشار مراسل "الوكيل الإخباري"، خلال جولة ميدانية في عدد من محال بيع الخضار والفواكه، إلى أن أسعار الليمون ما تزال مرتفعة، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين.
جدير بالذكر أن أسعار كيلو الليمون كانت قد انخفضت خلال الأشهر الماضية ، حيث بلغ سعر كيلو الليمون في بعض الفترات ربع دينار فقط
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول موعد عطلة المدارس
-
خبير يكشف عن أثر الحرب الهندية الباكستانية على الأردن حال نشوبها
-
الأرصاد تكشف عن موعد دخول الصيف وانحسار موسم الأمطار
-
معاناة أهالي قرية عراق الكرك تتجدد مع قدوم الأمطار وجريان السيول - فيديو
-
نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب
-
تدهور حافلة ركاب في عمان واصابة السائق
-
تنويه هام حول حريق السكن التابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا
-
والد الأطفال الأربعة يفند رواية احتراق المنزل .. تفاصيل