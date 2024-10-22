 
الثلاثاء 2024-10-22 11:52 ص
 
 

من هم المتوفون بحادث العدسية؟

ضحايا حادث العدسية
ضحايا حادث العدسية
الثلاثاء، 22-10-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة ٦ أشخاص إثر حادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على مركبات على نزول العدسية أمس الاثنين.

ونعى نشطاء مواقع التواصل ومقربون وفاة ٥ أشخاص من عائلة من فلسطين وهم إياد المراعبة وابنه محمد وابنته دعاء وطفلاها.

وقال مقرب إن العائلة تقيم في قلقيلية، وكانوا في طريقهم للأردن في زيارة، وفقد الاتصال معهم بعد الجسر لتتلقى عائلتهم خبر وفاتهم بحادث مفجع.

وأشار بأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لنقل جثمانهم إلى فلسطين.

كما نعى مقربون وفاة زيد أحمد كنعان بحادث العدسية.

وقال مقرب للمتوفي كنعان رحمه الله لـ "الوكيل الإخباري" ان زيد يعمل على تاكسي جسر الملك حسين، وأن العائلة الفلسطينية كانت برفقته قبل أن يُفجعوا جميعا بالحادث الأليم الذي أودى بحياتهم جراء تدهور الشاحنة .

وكان قد أكد مصدر أمني  وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٣ بحادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على ٧ مركبات بمنطقة العدسية، وفتح تحقيق بالحادثة.

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وعلل الأمن العام سبب الحادث بعدم صلاحية كوابح مركبة الشحن (التريلا) مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته أثناء القيادة.

 

 

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