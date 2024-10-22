من هم المتوفون بحادث العدسية؟

ونعى نشطاء مواقع التواصل ومقربون وفاة ٥ أشخاص من عائلة من فلسطين وهم إياد المراعبة وابنه محمد وابنته دعاء وطفلاها.
وقال مقرب إن العائلة تقيم في قلقيلية، وكانوا في طريقهم للأردن في زيارة، وفقد الاتصال معهم بعد الجسر لتتلقى عائلتهم خبر وفاتهم بحادث مفجع.
وأشار بأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لنقل جثمانهم إلى فلسطين.
كما نعى مقربون وفاة زيد أحمد كنعان بحادث العدسية.
وقال مقرب للمتوفي كنعان رحمه الله لـ "الوكيل الإخباري" ان زيد يعمل على تاكسي جسر الملك حسين، وأن العائلة الفلسطينية كانت برفقته قبل أن يُفجعوا جميعا بالحادث الأليم الذي أودى بحياتهم جراء تدهور الشاحنة .
وكان قد أكد مصدر أمني وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٣ بحادث تدهور شاحنة واصطدامها وانقلابها على ٧ مركبات بمنطقة العدسية، وفتح تحقيق بالحادثة.
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