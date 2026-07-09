من هو المتنفذ الذي اغلق حديقة السوسنة السوداء ؟!

وأوضح نصار، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، أن قرار المحكمة يلزم بإعادة فتح الحديقة اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد إبطال القرار الإداري الصادر عن وزارة الزراعة بإغلاقها.
وأضاف أن هناك "متنفذًا" يقف وراء قرار إغلاق الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة للكشف عن هويته أمام الرأي العام، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل أو يقدم أدلة في الوقت الحالي.
وفي المقابل، لم تصدر وزارة الزراعة حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن قرار المحكمة أو الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذه.
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