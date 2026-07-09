من هو المتنفذ الذي اغلق حديقة السوسنة السوداء ؟!

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال وكيل حديقة السوسنة السوداء، المحامي طاهر نصار، إن المحكمة العليا أصدرت قرارًا يقضي بإلغاء قرار وزارة الزراعة بإغلاق الحديقة، وإعادة فتحها، مؤكدًا أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ وفقًا للأصول القانونية.

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وأوضح نصار، في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، أن قرار المحكمة يلزم بإعادة فتح الحديقة اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد إبطال القرار الإداري الصادر عن وزارة الزراعة بإغلاقها.



وأضاف أن هناك "متنفذًا" يقف وراء قرار إغلاق الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة للكشف عن هويته أمام الرأي العام، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل أو يقدم أدلة في الوقت الحالي.