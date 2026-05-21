من يكتب التاريخ؟ سباق نجوم النشامى نحو أول هدف مونديالي

الوكيل الإخباري- في ظل اقتراب المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم 2026، تتجه الأنظار نحو اللاعب الذي سينجح في هز شباك المنافسين وكتابة أول سطر تهديفي باسم "النشامى" في المونديال.

اضافة اعلان

وبحسب الأرقام والإحصائيات للاعبي المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وبطولتي كأس آسيا وكأس العرب الأخيرتين، يبدو أن المنافسة تنحصر بين عدد من نجوم النشامى الذين يملكون الحسم والخبرة والقدرة الهجومية العالية.



ويبرز اسم موسى التعمري كأحد أبرز المرشحين لتسجيل أول أهداف الأردن في كأس العالم، لما يمتلكه من سرعة ومهارة فردية وخبرة احترافية في الملاعب الأوروبية.

ويعد التعمري من أكثر لاعبي المنتخب مساهمة بالأهداف وصناعة الفرص خلال السنوات الأخيرة حيث نجح بتسجيل 24 هدفا في 91 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، كما يتميز بقدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفارق في المباريات الكبرى.



كما يدخل علي علوان بقوة ضمن قائمة المرشحين لتسجيل أهداف في المونديال خاصة بعد تألقه اللافت في البطولات القارية وتسجيله أهدافا حاسمة بقميص النشامى حيث نجح بقيادة المنتخب إلى حسم التأهل لكأس العالم بعد تسجيله هاتريك في مرمى عُمان خلال التصفيات، كما يمتلك سجلا حافلا بقميص المنتخب حيث سجل سجل 29 هدفا في 64 مباراة دولية مع النشامى.

ولا يمكن استبعاد دور محمود المرضي الذي يمتلك تسديدات قوية وخبرة طويلة مع المنتخب الوطني، إلى جانب قدرته على التسجيل من الكرات الثابتة والهجمات السريعة بالإضافة إلى صناعة الفرص لزملائه اللاعبين، كما سجل 9 أهداف في 87 مباراة دولية مع النشامى.