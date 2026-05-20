مواطن أردني يكتشف بالصدفة أنه طبيب نسائية وعليه ضرائب ضخمة .. تفاصيل

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
الأربعاء، 20-05-2026 09:13 ص
الوكيل الإخباري-  تفاجأ مواطن أردني، خلال مراجعته دوائر رسمية لاستكمال إجراءات حصر الإرث بعد وفاة والدته، بتسجيله في بيانات ضريبة الدخل على أنه “طبيب نسائية”، رغم أنه لم يكمل دراسته سوى حتى مرحلة الثانوية العامة “التوجيهي”، ولا يعمل بأي مهنة.اضافة اعلان


وقال خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إنه راجع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد طلب وثائق متعلقة بمعاملة حصر الإرث، ليتفاجأ بوجود ضريبة مالية كبيرة مترتبة عليه بصفته طبيبًا مختصًا في النسائية والتوليد، مؤكداً أنه حاول إقناع الموظفين بأن الأمر ناتج عن خطأ في البيانات.

وأضاف أنه أبلغ الموظفين بأنه لا يحمل أي شهادة جامعية، وأن أقصى مؤهل علمي لديه هو شهادة التوجيهي، إلا أنهم طلبوا منه مراجعة عدة جهات رسمية، بينها نقابة الأطباء ووزارة التعليم العالي، لإثبات أنه ليس طبيبًا.

وأشار إلى أن معاناته استمرت لأيام بين الدوائر الحكومية، حيث طُلب منه مراجعة أكثر من خمس جهات مختلفة، إضافة إلى مراجعة دائرة أصحاب المهن في منطقة جبل الحسين للحصول على وثيقة تثبت أنه لا يمارس أي مهنة.

وبيّن أن الخطأ تسبب بتعطيل معاملته وإرهاقه ماديًا ونفسيًا، قائلاً إنه أمضى أسبوعًا كاملًا متنقلًا بين دائرة وأخرى دون الوصول إلى حل نهائي، رغم محاولاته توضيح الأمر عبر الرقم الوطني وحتى من خلال تطبيق “سند”.
 
 


