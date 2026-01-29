مواطن يروي معاناة زوجته بعد الولادة ومضاعفات طبية في مستشفى الأمير فيصل

وأضاف سعدات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن زوجته بدأت بعد عشرة أيام تعاني من ارتفاع في الحرارة، وألم في أسفل البطن، ونزيف حاد أدى إلى انخفاض الهيموغلوبين، وتوقفت عن إرضاع الطفلة، ما اضطره إلى مراجعة المستشفى مجددًا حيث طلب الأطباء إجراء فحوصات دم وتحاليل.
وأكد أن نتائج التحاليل أظهرت تضاربًا في تشخيص الأطباء بين قسم الجراحة وقسم النساء، حيث رجّح بعضهم وجود مشكلة في الرحم، وأوصوا بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي في مستشفى الزرقاء الحكومي، إلا أن أقرب موعد متاح كان بعد ثلاثة أشهر، مما اضطره إلى التوجه لمستشفى خاص لإجراء الصورة الطبية.
وبحسب التقرير الطبي لصورة الرنين، تبين وجود كتلة تشبه الخراج داخل منطقة الحوض، ما يشير إلى إصابة الزوجة بعد الولادة.
وأوضح المواطن أن يوم الولادة شهد إجراء فحص داخلي من قبل مجموعة طلاب تدريبية بقيادة طبيبة نسائية، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعقيم والسلامة العامة، الأمر الذي قد يكون سببًا في دخول عدوى إلى الرحم.
وأشار المواطن إلى محاولاته المتكررة لمراجعة المستشفيات الرسمية، بما فيها مستشفى حمزة ومستشفى البشير، لتلقي العلاج، وأكد أن التشخيص النهائي أظهر أن العلاج قد يستغرق وقتًا طويلًا، مع احتمال الحاجة إلى تدخل جراحي لإزالة أجزاء من الرحم أو البويضات بسبب شدة الالتهاب وتكوّن الخراجات.
وناشد سعدات الجهات المختصة بضرورة التدخل الطبي السريع وإنقاذ زوجته من المضاعفات الخطيرة التي حصلت لها .
