مواطن يشتري منتجاً للتنحيف عبر الإنترنت .. فوقعت الكارثة! - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين من شراء منتجات التنحيف والمكملات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المنتجات يجب أن تُشترى من الصيدليات والمراكز المرخصة لضمان سلامتها وحصولها على الموافقات الرسمية اللازمة.

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وقال رئيس قسم أغذية الرياضيين وأغذية الاستعمال الخاص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس أحمد الشياب، خلال حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، إن المؤسسة تجيز المكملات الغذائية وأدوية التنحيف والمنتجات الغذائية الخاصة وفق أسس علمية وإجراءات رقابية دقيقة، محذراً من التعامل مع الصفحات الوهمية وغير المرخصة التي تروج لهذه المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأوضح الشياب أن المؤسسة تنشر بشكل دوري أسماء المنتجات غير المرخصة وتحذر من تداولها، مشيراً إلى أنها تتلقى عشرات الاستفسارات يومياً حول منتجات يتم تسويقها إلكترونياً، وتعمل على توعية المواطنين بمخاطر استخدامها.



وأكد أن العقوبات بحق الجهات المخالفة تشمل إغلاق الصفحات الإلكترونية وتحويل أصحابها إلى المدعي العام، ومن ثم إلى القضاء، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس وفرض غرامات مالية على من يبيع أو يروج لمنتجات غير مجازة من المؤسسة.



وشدد على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من الصيدليات فقط، حيث يمكن للصيدلاني تقديم المشورة المناسبة حول مدى ملاءمة المنتج للمستخدم وطريقة استعماله بشكل آمن، مبيناً أن المنتجات المرخصة الخاصة بتخفيف الوزن يجب أن تكون جزءاً من برنامج غذائي ورياضي متكامل.



ولفت إلى أن بعض المنتجات غير المجازة قد تسبب أضراراً صحية خطيرة، خاصة على الكبد والكلى، مؤكداً أن المؤسسة رفضت ترخيص العديد من المنتجات المتداولة في أسواق دول أخرى لعدم استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة في الأردن.



وأشار الشياب إلى أن المؤسسة تتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصفحات التي تبيع منتجات غير مجازة وإغلاقها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأردن يضم 28 مصنعاً للمكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، وأن المنتجات الوطنية أصبحت تنافس المنتجات العالمية ويتم تصديرها إلى الخارج.