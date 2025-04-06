الأحد 2025-04-06 10:35 ص
 

مواطن يشتكي من "مافيا العاملات في المنازل".. ومطالب بتشديد الرقابة على المكاتب

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   عاد ملف "مافيا العاملات في المنازل" إلى الواجهة مجددًا، بعد شكوى تقدم بها مواطن عبر برنامج الوكيل الذي يُبث على إذاعة "راديو هلا"، كاشفًا عن معضلة متكررة واجهها خلال استقدام عاملات منازل.اضافة اعلان


وقال المواطن في مداخلته إنّه تعرض للمرة الثانية لنفس السيناريو، حيث استقدم عاملة منزل على كفالته، وبعد مرور ما بين 4 إلى 6 شهور فقط، طلبت العاملة تغيير مكان العمل دون سابق إنذار.

وأضاف أنه وعند توجهه إلى مكتب الاستقدام لإعادتها، فوجئ باتصال من صاحب المكتب يطالبه فيه بتسفير العاملة إلى بلدها على نفقته الخاصة!

وأشار المواطن إلى أنه توجّه إلى وزارة العمل لطلب المساعدة، حيث أفاده أحد الموظفين بأن من حقه استرداد مبلغ 1000 دينار من مكتب الاستقدام، إلا أن صاحب المكتب رفض الدفع تمامًا، دون وجود آلية تنفيذ واضحة.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على واحدة من أقدم القضايا العالقة في سوق العمل المنزلي، حيث يشتكي العديد من المواطنين من عدم وجود رقابة كافية على مكاتب استقدام العاملات، في ظل ما يصفه البعض بـ"تحكم غير قانوني" من قبل هذه المكاتب بمصائر الكفلاء والعمال على حد سواء.
 
gnews

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