مواطن يشتكي من وجود ماء داخل أسطوانة الغاز .. والمصفاة توضح

وقال البشايرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن الماء لا يستخدم في جميع المراحل التي يمر بها الغاز المسال بدءًا من إنتاجه واستيراده وتخزينه ثم تعبئته في أسطوانات الغاز ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ظهور الماء داخل أحد الأسطوانات فسيعني بالضرورة ظهوره في آلاف الأسطوانات المعبأة على نفس خط الإنتاج .
ولفت إلى أن استخدام الماء يتم فقط في
وأهاب بالمواطنين بالتأكد من ختم المصفاة الانكماشي الموجود على الأسطوانات ووضعه بشكل جيد أثناء استلام الأسطوانة من الباعة ، إضافة لحفظ اسم وكالة الغاز التي تتقوم بتوزيع الغاز في منطقته ، إضافة للتبليغ عن أي مشكلة تواجهه من خلال الخط الساخن للمصفاة : 064141741 ، ليتم التعامل مع المشاكل الخاصة بأسطوانات الغاز والملاحظات عليها .
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