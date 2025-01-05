 
الأحد 2025-01-05 03:59 م
 

مواطن يشتكي من وجود ماء داخل أسطوانة الغاز .. والمصفاة توضح

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأحد، 05-01-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   علق الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة على مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين ، لما قال بأنه تواجد للماء داخل أحد أسطوانات الغاز .

وقال البشايرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن الماء لا يستخدم في جميع المراحل التي يمر بها الغاز المسال بدءًا من إنتاجه واستيراده وتخزينه ثم تعبئته في أسطوانات الغاز ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ظهور الماء داخل أحد الأسطوانات فسيعني بالضرورة ظهوره في آلاف الأسطوانات المعبأة على نفس خط الإنتاج .

ولفت إلى أن استخدام الماء يتم فقط في عمليات تنظيف الأسطوانات من الخارج أو أثناء عملية فحص الأسطوانات بعد تعبئتها بالغاز المسال لإظهار أي تسريب إن وجد. 

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وبين بأن مسؤولية المصفاة عن الأسطوانات تنتهي وتصبح خارج سيطرتها بعد خروجها من  محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد.

وأهاب بالمواطنين بالتأكد من ختم المصفاة الانكماشي الموجود على الأسطوانات ووضعه بشكل جيد أثناء استلام الأسطوانة من الباعة ، إضافة لحفظ اسم وكالة الغاز التي تتقوم بتوزيع الغاز في منطقته ، إضافة للتبليغ عن أي مشكلة تواجهه من خلال الخط الساخن للمصفاة : 064141741 ، ليتم التعامل مع المشاكل الخاصة بأسطوانات الغاز والملاحظات عليها .

 
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خاص بالوكيل مواطن يشتكي من وجود ماء داخل أسطوانة الغاز .. والمصفاة توضح

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