مواطن يشتكي من وجود ماء داخل أسطوانة الغاز .. والمصفاة توضح

الوكيل الإخباري- علق الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة على مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين ، لما قال بأنه تواجد للماء داخل أحد أسطوانات الغاز .



وقال البشايرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن الماء لا يستخدم في جميع المراحل التي يمر بها الغاز المسال بدءًا من إنتاجه واستيراده وتخزينه ثم تعبئته في أسطوانات الغاز ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ظهور الماء داخل أحد الأسطوانات فسيعني بالضرورة ظهوره في آلاف الأسطوانات المعبأة على نفس خط الإنتاج .



ولفت إلى أن استخدام الماء يتم فقط في عمليات تنظيف الأسطوانات من الخارج أو أثناء عملية فحص الأسطوانات بعد تعبئتها بالغاز المسال لإظهار أي تسريب إن وجد.





اضافة اعلان