مواطن يشكر وحدة الجرائم الإلكترونية بعد كشف شبكة احتيال استولت على 35 ألف دينار من حسابه – تفاصيل

الوكيل الإخباري- وجّه مواطن أردني رسالة شكر وتقدير إلى العاملين في وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، بعد نجاحهم في كشف قضية احتيال إلكتروني معقدة تعرّض لها، وخسر خلالها نحو 35 ألف دينار من حسابه البنكي.





وقال المواطن، في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن ما لمسه من احترافية ومهنية عالية خلال متابعة القضية "يستحق التحية بحجم الوطن"، مؤكداً أن التطور الكبير الذي تشهده وحدة الجرائم الإلكترونية بات يتناسب مع التسارع التكنولوجي وازدياد أساليب الاحتيال الإلكتروني وتعقيدها.



وروى تفاصيل ما حدث معه، موضحاً أنه تعرّض لعملية احتيال أثناء قيامه بعملية شراء من أحد الأماكن التجارية، حيث أوهمه أحد الموظفين بوجود تطبيق يمنحه خصماً بنسبة 20%، قبل أن يتمكن المحتال، من خلال تلك الطريقة، من نسخ بيانات بطاقته البنكية وكلمات المرور الخاصة بحسابه.

وأضاف أن المبالغ سُحبت لاحقاً عبر عمليات شراء متفرقة من عدد من المحلات في العاصمة عمّان، وصلت إلى 35 ألف دينار، قبل أن تتكشف لاحقاً تفاصيل عمليات أوسع وأكبر مرتبطة بالحساب.



وبيّن أنه، فور تقدمه بشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، باشرت فرق تحقيق متخصصة العمل على القضية بشكل مكثف وعلى مدار أيام، من خلال تتبع حركات الشراء، ومراجعة كاميرات المراقبة في عدد من المواقع والمحلات، وتحليل أوقات وآليات تنفيذ العمليات بطريقة وصفها بـ"الاحترافية والدقيقة".



وأشار إلى أن التحقيقات كشفت وجود شبكة منظمة تستخدم أساليب وصفها بـ"الشيطانية" لسرقة بيانات البطاقات البنكية، من خلال تنفيذ عمليات شراء لا تظهر بشكل مباشر عبر الرسائل البنكية المعتادة، إضافة إلى استخدام هويات مزورة وأشخاص مختلفين لإتمام عمليات الشراء بهدف تضليل التحقيقات وإخفاء المتورطين الحقيقيين.



وأكد المواطن أن الأمر لم يتوقف عند حدود التحقيقات وإلقاء القبض على أحد المتورطين، بل استمرت المتابعة من قبل مختصين في وحدة الجرائم الإلكترونية، حيث تواصل أحد خبراء الأمن الإلكتروني معه لفترة طويلة لإعداد تقرير تفصيلي حول ما جرى، بهدف الاستفادة من تفاصيل القضية في كشف قضايا مشابهة مستقبلاً.



وختم حديثه بالقول إن وحدة الجرائم الإلكترونية "تقف سداً منيعاً أمام جرائم الاحتيال الإلكتروني"، موجهاً شكره لجميع العاملين فيها على جهودهم الكبيرة في حماية المواطنين وملاحقة المحتالين.









