مواطن يشكو دائرة الاراضي .. ومديرها لـ الوكيل : نعم هناك تأخير ! - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال المواطن صلاح الدين عريقات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" انه يواجه مشكلة مع دائرة الاراضي والمساحة حيث انه يسكن بالعاصمة عمان ويريد شراء قطعة ارض في عجلون .



وشكا عريقات ان طلبه تأخر وقد مر اسبوع لغاية الان عليه ، متسائلاً عن سبب التأخير على الرغم من تقديمه للطلب الكترونياً ، الامر الذي يختصر الوقت بالرد عليه من قبل الدائرة .



بدوره قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور احمد العموش انه تواصل مع المواطن بعد اتصاله مع برنامج الوكيل وفهم ان القطعة مفرزة حديثاً ، ويجب تثبيت السعر الاداري اولاً حيث يمر بمرحلتين.



واعترف العموش ان هناك تأخير في انجاز المعاملة حيث انه بالوضع الطبيعي يستغرق الامر فقط من 4 - 5 ايام لإنجاز هذه المعاملة ، وبين انه فهم ان هناك تأخير في معاملة هذا المواطن ايضا بسبب محضر الاجتماع ، مشيراً انه سيتابع بشكل شخصي سبب التأخير .



الى ذلك قال العموش ان الدائرة تحاول دائماً ان يكون عملها دقيق وشفاف لاهميته وحساسيته ، مؤكداً انه بعد الربط الالكتروني للدائرة مؤخراً استطاعت التخفيف بشكل كبير من عمليات التزوير او الخطأ .

ولفت ان الربط الالكتروني مع دائرة الاحوال المدنية ساعد كثيرا بالسيطرة على هذا الامر حيث يتم التحقق من هوية الشخص بشكل سريع ودقيق ، مؤكداً ان جميع مديريات الدائرة وعددها " 24 " اصبح يشملها الربط الالكتروني .



واشار العموش الى اطلاق عملية الاعتراض الالكتروني مؤخراً ، حيث يمكن للمواطن ان يقدمه من منزله ، ويتم الرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 5 ايام فقط ، مؤكدا انه في اول يوم تم الاعلان عن هذه الخدمة استقبلت الدائرة 54 طلب اعتراض خلال ساعة واحدة .