مواطن يشكو دائرة الاراضي .. ومديرها لـ الوكيل : نعم هناك تأخير ! - فيديو

وشكا عريقات ان طلبه تأخر وقد مر اسبوع لغاية الان عليه ، متسائلاً عن سبب التأخير على الرغم من تقديمه للطلب الكترونياً ، الامر الذي يختصر الوقت بالرد عليه من قبل الدائرة .
بدوره قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور احمد العموش انه تواصل مع المواطن بعد اتصاله مع برنامج الوكيل وفهم ان القطعة مفرزة حديثاً ، ويجب تثبيت السعر الاداري اولاً حيث يمر بمرحلتين.
واعترف العموش ان هناك تأخير في انجاز المعاملة حيث انه بالوضع الطبيعي يستغرق الامر فقط من 4 - 5 ايام لإنجاز هذه المعاملة ، وبين انه فهم ان هناك تأخير في معاملة هذا المواطن ايضا بسبب محضر الاجتماع ، مشيراً انه سيتابع بشكل شخصي سبب التأخير .
الى ذلك قال العموش ان الدائرة تحاول دائماً ان يكون عملها دقيق وشفاف لاهميته وحساسيته ، مؤكداً انه بعد الربط الالكتروني للدائرة مؤخراً استطاعت التخفيف بشكل كبير من عمليات التزوير او الخطأ .
ولفت ان الربط الالكتروني مع دائرة الاحوال المدنية ساعد كثيرا بالسيطرة على هذا الامر حيث يتم التحقق من هوية الشخص بشكل سريع ودقيق ، مؤكداً ان جميع مديريات الدائرة وعددها " 24 " اصبح يشملها الربط الالكتروني .
واشار العموش الى اطلاق عملية الاعتراض الالكتروني مؤخراً ، حيث يمكن للمواطن ان يقدمه من منزله ، ويتم الرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 5 ايام فقط ، مؤكدا انه في اول يوم تم الاعلان عن هذه الخدمة استقبلت الدائرة 54 طلب اعتراض خلال ساعة واحدة .