مواطن يشكو من صرف دواء لأطفاله المصابين بالجدري ينتهي بعد أيام من صرفه

وقال المواطن في اتصال عبر "برنامج الوكيل"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، إن المدة المتبقية على انتهاء صلاحية الدواء قصيرة جدا، الأمر الذي أثار مخاوفه بشأن إمكانية استخدام العلاج خلال الفترة المحددة، خاصة أن الدواء صرف لأطفال ويعود تاريخ تصنيعه إلى شهر تموز 2023.
وأشار إلى أن اكتشاف قرب انتهاء صلاحية الدواء جاء بعد استلامه ومراجعة البيانات المدونة على العبوة، لافتا إلى أن ذلك دفعه إلى التساؤل حول صلاحية استخدام العلاج.
وطالب المواطن الجهات المعنية بمراجعة آلية صرف الأدوية والتأكد من مراعاة مدة صلاحيتها قبل تسليمها للمرضى، بما يضمن سلامتهم وحصولهم على علاجات صالحة للاستخدام ضمن فترة زمنية مناسبة.
