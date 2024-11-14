مواطن يعلن عن مكافأة مجزية لكل لاعب أردني يحرز هدفاً اليوم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن الدكتور جمال الدلاهمة، عن تقديمه مكافأة لكل لاعب أردني يحرز هدفاً في مباراة النشامى أمام منتخب العراق، قدرها عشرة آلاف دولار.

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الدلاهمة قال لموقع الوكيل الاخباري : «كل نشمي من منتخب الوطن يحرز هدفاً له مكافأة عشرة آلاف دولار تحفيزية».



ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.