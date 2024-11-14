 
الخميس 2024-11-14 03:18 م
 

مواطن يعلن عن مكافأة مجزية لكل لاعب أردني يحرز هدفاً اليوم

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
الخميس، 14-11-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أعلن الدكتور جمال الدلاهمة، عن تقديمه مكافأة لكل لاعب أردني يحرز هدفاً في مباراة النشامى أمام منتخب العراق، قدرها عشرة آلاف دولار.

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الدلاهمة قال لموقع الوكيل الاخباري  : «كل نشمي من منتخب الوطن يحرز هدفاً له مكافأة عشرة آلاف دولار تحفيزية».


ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.


وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

 
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