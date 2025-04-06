مواطن يوثق اختفاء "الدربزين" من جسر على شارع الـ100 - فيديو

وقال المواطن: "الدربزين كان موجودًا ومثبتًا قبل فترة، ولكنه اختفى فجأة دون معرفة السبب، ما يجعل الجسر خطيرًا جدًا على الجميع".
وأوضح الفيديو أن قواعد "الدربزين" لا تزال موجودة على الجسر، إلا أن الحواجز المعدنية تم إزالتها بشكل غير مبرر، ما أثار التساؤلات حول غياب الرقابة أو صيانة الجسر.
وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لإصلاح الجسر وإعادة تأهيله، مؤكدًا أن هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المواطنين.
مواطن: "كان في درابزين وشالوه ما بنعرف ليش!"#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/39GLhWcXSM— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 6, 2025
-
أخبار متعلقة
-
فيديو - شكاوى من تدهور المرافق الصحية للقادمين في حدود العمري
-
مواطن يشتكي من "مافيا العاملات في المنازل".. ومطالب بتشديد الرقابة على المكاتب
-
تعميم هام على جميع مدارس المملكة
-
الامن العام : العثور على جثة مواطن مصاب بعيار ناري في الرأس بالزرقاء
-
الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها
-
الامن العام : سقوط مجسم اعلاني على مركبة في دوار الواحة
-
حادث سير اسفل جسر ياجوز
-
سقوط لوحة اعلانية على طريق المطار