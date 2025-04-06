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مواطن يوثق اختفاء "الدربزين" من جسر على شارع الـ100 - فيديو

الجسر بدون حماية كما أظهر المقطع المصور
الجسر بدون حماية كما أظهر المقطع المصور
 
الأحد، 06-04-2025 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   في شكوى عبر برنامج "الوكيل" عبر راديو هلا، عبّر مواطن عن استيائه من انعدام السلامة العامة على جسر شارع المية باتجاه عوجان، حيث وثق المواطن عبر فيديو مصور اختفاء "الدربزين" من الجسر، ما يتركه بلا حماية للمارة ويعرضهم لخطر السقوط من ارتفاع كبير.اضافة اعلان


وقال المواطن: "الدربزين كان موجودًا ومثبتًا قبل فترة، ولكنه اختفى فجأة دون معرفة السبب، ما يجعل الجسر خطيرًا جدًا على الجميع". 

وأوضح الفيديو أن قواعد "الدربزين" لا تزال موجودة على الجسر، إلا أن الحواجز المعدنية تم إزالتها بشكل غير مبرر، ما أثار التساؤلات حول غياب الرقابة أو صيانة الجسر.

وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لإصلاح الجسر وإعادة تأهيله، مؤكدًا أن هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المواطنين.
 
gnews

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الجسر بدون حماية كما أظهر المقطع المصور

خاص بالوكيل مواطن يوثق اختفاء "الدربزين" من جسر على شارع الـ100 - فيديو



 
 





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