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مواطن يوثق مشهدًا خطيرًا داخل طاحنة نفايات على شارع الحزام الدائري - فيديو

مواطن يوثق مشهدًا خطيرًا داخل طاحنة نفايات على شارع الحزام الدائري
مواطن يوثق مشهدًا خطيرًا داخل طاحنة نفايات على شارع الحزام الدائري
 
الأحد، 05-07-2026 03:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر عددًا من الأشخاص داخل طاحنة نفايات أثناء سيرها على شارع الحزام الدائري باتجاه مدينة الزرقاء، في مشهد أثار استياءً واسعًا لما ينطوي عليه من مخاطر على سلامة العاملين.

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وبحسب المواطن الذي قام بتوثيق الواقعة، فإن وجود أشخاص داخل الطاحنة أثناء عملها يشكل خطرًا على حياتهم، مطالبًا الجهات والأجهزة المعنية بمتابعة الفيديو والتحقق من ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام باشتراطات السلامة العامة وحماية العاملين.


ودعا المواطن إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه الممارسات، بما يسهم في منع تكرارها والحفاظ على أرواح العاملين وسلامة مستخدمي الطريق.

 

 

 

 
 


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