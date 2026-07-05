مواطن يوثق مشهدًا خطيرًا داخل طاحنة نفايات على شارع الحزام الدائري - فيديو

وبحسب المواطن الذي قام بتوثيق الواقعة، فإن وجود أشخاص داخل الطاحنة أثناء عملها يشكل خطرًا على حياتهم، مطالبًا الجهات والأجهزة المعنية بمتابعة الفيديو والتحقق من ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام باشتراطات السلامة العامة وحماية العاملين.
ودعا المواطن إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه الممارسات، بما يسهم في منع تكرارها والحفاظ على أرواح العاملين وسلامة مستخدمي الطريق.
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