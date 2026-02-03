موسم جميد وسمن وفير بانتظار الأردنيين وهذه توقعات الأسعار

01:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763167 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يشهد الأردن هذا العام توقعات إيجابية لموسم جميد وسمن وفير، مع حلول الربيع وخاصة في مناطق جنوب المملكة والكرك، حيث يوفر الموسم وفرة في الغذاء للمواشي بتكلفة أقل على المزارعين، ما ينعكس على زيادة أعدادها وجودة منتجاتها. اضافة اعلان





رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، قال لـ"الوكيل الإخباري" إن "موسم الأمطار لهذا العام كان مبشرًا بفضل الله، ومن المتوقع أن ينعكس تأثيره الإيجابي على موسم ربيع مزدهر أيضًا".



وأضاف أن "الربيع الوفير يساهم في تغذية المواشي بالأعشاب الخضراء الغنية بالعناصر النادرة التي لا تحصل عليها من الأعلاف الجافة، ما ينعكس إيجابًا على صحة المواشي، وزيادة أعدادها، وتحسين جودة اللحم وتحسين جودة الحليب المنتج الذي ينعكس ايجاباً على الجميد والسمن ".



ومن المتوقع أن يبدأ موسم إنتاج السمن والجميد منتصف شهر شباط الجاري، ليبلغ ذروته في منتصف شهر آذار المقبل.



وأشار الكواليت إلى وجود بعض التجار الذين يبيعون الجميد "الكسر" بأسعار منخفضة جدًا على أنه منتج أردني، بينما هو في الحقيقة جميد مستورد من دول مجاورة، ولا يقارن بجودة المنتج المحلي.



وتوقع الكواليت أن يبلغ متوسط أسعار الجميد لهذا الموسم بين 25 و33 دينارا للرطل الواحد ، و 10 دنانير للكيلو للسمن البلدي، بحسب جودة المنتج ونوعية الحليب المستخدم في تصنيعه، مشيراً الى ان المراعي الطبيعية تعطي نسب حليب اقل ولكن جودة اعلى للجميد والسمن .

تم نسخ الرابط





