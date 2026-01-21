موعد صرف رواتب الضمان الشهر الجاري

08:42 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعديها لشهر كانون الثاني الحالي غداً الخميس الموافق 22/01. اضافة اعلان





وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" أن المؤسسة ملتزمة بصرف رواتب المتقاعدين وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب و أن صرفها غداً الخميس بتاريخ 22 يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.



