موعد صرف رواتب الضمان الشهر الجاري

وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" أن المؤسسة ملتزمة بصرف رواتب المتقاعدين وفق الجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب و أن صرفها غداً الخميس بتاريخ 22 يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
