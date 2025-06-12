موعد صرف مستحقات موظفي شراء الخدمات في وزارة التربية

09:49 ص

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الوكيل الإخباري- أكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، سحر شخاترة، أن صرف مستحقات موظفي شراء الخدمات سيتم اليوم أو غدًا كحد أقصى. اضافة اعلان





وأوضحت شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" أن المطالبة المالية كانت جاهزة قبل عطلة عيد الأضحى، إلا أن تأخر البنوك في استلام المطالبات تسبب في تأجيل عملية الصرف.



وأضافت أن الوزارة تتابع الأمر بشكل حثيث، لضمان تحويل المستحقات إلى مستحقيها دون مزيد من التأخير، مؤكدة حرص الوزارة على إنصاف العاملين وصرف حقوقهم المالية في أقرب وقت ممكن.