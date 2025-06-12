موعد صرف مستحقات موظفي شراء الخدمات في وزارة التربية

وأوضحت شخاترة لـ "الوكيل الإخباري" أن المطالبة المالية كانت جاهزة قبل عطلة عيد الأضحى، إلا أن تأخر البنوك في استلام المطالبات تسبب في تأجيل عملية الصرف.
وأضافت أن الوزارة تتابع الأمر بشكل حثيث، لضمان تحويل المستحقات إلى مستحقيها دون مزيد من التأخير، مؤكدة حرص الوزارة على إنصاف العاملين وصرف حقوقهم المالية في أقرب وقت ممكن.
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