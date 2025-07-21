موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين

ويزعم الإعلان ( مرفق بالخبر) تقديم مساعدات مالية بقيمة 300 دينار تصرف للمواطنين عبر " أورانج موني"
وعلى ما سبق ينفي موقع الوكيل الاخباري أية صلة له بالإعلان سابق الذكر ويؤكد أنه يتابع مع الجهات الأمنية لمعرفة مصدر الإعلان ومقاضاة أية جهة ذات علاقة بالأمر .
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