الإثنين 2025-07-21 12:57 ص
 

موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين

موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين
موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين
 
الإثنين، 21-07-2025 12:19 ص
الوكيل الإخباري- شكا مواطنون لموقع الوكيل الاخباري من تعرضهم للاحتيال بسبب إعلان مفبرك يحمل اسم موقع الوكيل الاخباري اضافة اعلان


ويزعم الإعلان ( مرفق بالخبر) تقديم مساعدات مالية بقيمة 300 دينار تصرف للمواطنين عبر " أورانج موني"

وعلى ما سبق ينفي موقع الوكيل الاخباري أية صلة له بالإعلان سابق الذكر ويؤكد أنه يتابع مع الجهات الأمنية لمعرفة مصدر الإعلان ومقاضاة أية جهة ذات علاقة بالأمر .


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موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين

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