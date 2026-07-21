الثلاثاء 2026-07-21 08:53 ص

نجاة شاب بأعجوبة بعد تسريب غاز داخل منزله في البقعة

نجاة شاب بأعجوبة بعد تسريب غاز داخل منزله في البقعة
نجاة شاب بأعجوبة بعد تسريب غاز داخل منزله في البقعة
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري- تدخلت ألطاف الله، أمس الإثنين، لإنقاذ شاب في منطقة البقعة، بعد تعرض منزله لحادثة تسريب غاز كادت أن تؤدي إلى كارثة، في وقت كان فيه الشاب نائمًا داخل المنزل.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات التي حصل عليها "الوكيل الإخباري"، فقد انتبه أحد أفراد الأسرة إلى وجود تسريب للغاز، فسارع إلى إيقاظ الشاب الذي كان نائمًا، إلا أنه كان قد استنشق كمية من الغاز أثناء نومه.

وأضافت المعلومات أن الشاب نهض من نومه وهو يعاني من اضطراب ودوخة شديدة، ما أدى إلى فقدانه توازنه وسقوطه على رأسه، الأمر الذي تسبب بإصابته بجرح في منطقة الرأس.

وأكد مصدر طبي لـ"الوكيل الإخباري" أن الشاب وصل إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة، حيث جرى تقديم الإسعافات والعلاج اللازم له، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأشار المصدر إلى أن حالة الشاب مستقرة، فيما أكد أن جميع أفراد الأسرة بخير، بعد السيطرة على تسريب الغاز ومنع وقوع أي أضرار أكبر.
 
 


gnews

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خاص بالوكيل نجاة شاب بأعجوبة بعد تسريب غاز داخل منزله في البقعة

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