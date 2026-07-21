نجاة شاب بأعجوبة بعد تسريب غاز داخل منزله في البقعة

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "الوكيل الإخباري"، فقد انتبه أحد أفراد الأسرة إلى وجود تسريب للغاز، فسارع إلى إيقاظ الشاب الذي كان نائمًا، إلا أنه كان قد استنشق كمية من الغاز أثناء نومه.
وأضافت المعلومات أن الشاب نهض من نومه وهو يعاني من اضطراب ودوخة شديدة، ما أدى إلى فقدانه توازنه وسقوطه على رأسه، الأمر الذي تسبب بإصابته بجرح في منطقة الرأس.
وأكد مصدر طبي لـ"الوكيل الإخباري" أن الشاب وصل إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة، حيث جرى تقديم الإسعافات والعلاج اللازم له، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن حالة الشاب مستقرة، فيما أكد أن جميع أفراد الأسرة بخير، بعد السيطرة على تسريب الغاز ومنع وقوع أي أضرار أكبر.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي
-
قلق واستياء عائلات أردنية من تكرار حالات هروب عاملات منازل تخللها سرقة أموال ومقتنيات شخصية
-
نقابة المطاعم والحلويات تدعو لتجديد قوائم الأسعار قبل انتهاء المهلة المحددة
-
ترجيح صدور إرادة ملكية سامية في الاردن اليوم
-
من هو المتنفذ الذي اغلق حديقة السوسنة السوداء ؟!
-
وفاة اردني بحادث سير في السعودية - صورة
-
المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء
-
حادث سير على الطريق الصحراوي - فيديو