نصيحة للاردنيين بشراء الذهب

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجه نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان نصيحة للأردنيين بشراء الذهب ، مشيرا انه مادة ادخارية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 1200% منذ عام 2000 وحتى اليوم .

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وقال علان لموقع الوكيل الاخباري إن الأشخاص الذين ادخروا الذهب خلال السنوات الماضية حققوا أرباحا كبيرة.



علان اكد أن الذهب يعتبر الملاذ والاستثمار الآمن، في ظل التغيرات والظروف غير المستقرة ، مشيراً أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع الطلب على شراء وتخزين الذهب ساهمت في ارتفاع أسعاره.