نصيحة للاردنيين بشراء الذهب

علان اكد أن الذهب يعتبر الملاذ والاستثمار الآمن، في ظل التغيرات والظروف غير المستقرة ، مشيراً أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع الطلب على شراء وتخزين الذهب ساهمت في ارتفاع أسعاره.
فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 46 دينارا للشراء منهم ، 64 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.9 دينارا للشراء منهم .
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