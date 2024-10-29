 
الثلاثاء 2024-10-29 03:05 م
 

نصيحة للاردنيين بشراء الذهب

ذهب
ذهب
الثلاثاء، 29-10-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وجه نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان نصيحة للأردنيين  بشراء الذهب ، مشيرا انه مادة ادخارية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 1200% منذ عام 2000 وحتى اليوم .

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وقال علان لموقع الوكيل الاخباري إن الأشخاص الذين ادخروا الذهب خلال السنوات الماضية حققوا أرباحا كبيرة.

علان اكد أن الذهب يعتبر الملاذ والاستثمار الآمن، في ظل التغيرات والظروف غير المستقرة ،  مشيراً أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع الطلب على شراء وتخزين الذهب ساهمت في ارتفاع أسعاره.

 

استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 55.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 53.7 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الثلاثاء 

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و 24 على التوالي ، 49.5 دينارا للبيع للمواطنين ، 46 دينارا للشراء منهم ، 64 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.9 دينارا للشراء منهم .
 

 
gnews

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