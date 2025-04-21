الإثنين 2025-04-21 10:10 م
 

نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا

لقطة من الفيديو الصادم
لقطة من الفيديو الصادم
 
الإثنين، 21-04-2025 09:25 م
الوكيل الإخباري-  تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو "سابق" لهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الضالة على سيدة وطفلتها في منطقة عين الباشا، وذلك بعد يومين فقط من تداول فيديو مشابه بتاريخ حديث لهجوم في نفس المكان.اضافة اعلان


ووفقًا للفيديو الذي وصل "الوكيل الاخباري"، عاشت السيدة وطفلتها لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهروب من هجوم الكلاب قبل ان يتدخل عدد من المارة لانقاذ الموقف. 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل أيام بسبب هجوم مماثل على سيدة في نفس الموقع ، حيث أكد صاحب المنزل الذي رصدت كاميراته الحادثة بأن الموقع يشهد بشكل شبه يومي هجوماً من الكلاب على المواطنين ، الأمر الذي يدفع بهم لحمل العصي أثناء المسير للدفاع عن أنفسهم أمام هجوم الكلاب المتكرر .



 
gnews

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