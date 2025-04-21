نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا

ووفقًا للفيديو الذي وصل "الوكيل الاخباري"، عاشت السيدة وطفلتها لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهروب من هجوم الكلاب قبل ان يتدخل عدد من المارة لانقاذ الموقف.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل أيام بسبب هجوم مماثل على سيدة في نفس الموقع ، حيث أكد صاحب المنزل الذي رصدت كاميراته الحادثة بأن الموقع يشهد بشكل شبه يومي هجوماً من الكلاب على المواطنين ، الأمر الذي يدفع بهم لحمل العصي أثناء المسير للدفاع عن أنفسهم أمام هجوم الكلاب المتكرر .
كاميرا المراقبة توثق هجوماً سابقاً لكلاب على سيدة وطفلتها بنفس المكان في عين الباشا#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/c9HEnJoJoe— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 21, 2025
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