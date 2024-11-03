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نقابة الخادمات: الاستمرار بفتح مكاتب جديدة سيؤدي إلى إغراق القطاع

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 10:51 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب النقيب في نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين طارق النوتي بأن قرار السماح بفتح مكاتب استقدام عاملين في المنازل سيؤدي إلى إغلاق العشرات من المكاتب المرخصة حالياً ، وذلك بسبب تشبع القطاع حالياً وعدم حاجته لمكاتب جديدة .اضافة اعلان


وأشار لـ "الوكيل الإخباري" بأن الكثير من المكاتب قبل إصدار القرار كانت تؤمن التزاماتها الشهرية بشق الأنفس ، وذلك مما أثار الاستهجان داخل النقابة بقرار الوزيرة السابقة ناديا الروابدة الصادم لجميع أعضاء النقابة .

وأضاف النوتي بأن المضي قدماً بالعمل بهذا القرار سيؤدي إلى إغراق القطاع والتسبب بإغلاق الكثير من المكاتب التي تعاني قبل القرار ، داعياً الوزارة بالتريث والتأني وإعادة التفكير بشكل منهجي مبني على دراسات وأرقام حقيقية لتبيان آثار القرار سلبياً على القطاع .

ولفت  إلى أن الوزير الحالي خالد البكار قادر على الاكتفاء بما تم الموافقة على ترخيصه من المكاتب في عهد الوزارة سابقا، بعد اطلاعه على الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعاني منها القطاع ، آملا أن تحمل الايام القادمة خبرا ساراً لأعضاء النقابة على يد الوزير خالد البكار .

 
gnews

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