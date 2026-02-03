نقابة الصاغة تعتمد آليات تسعير إلكترونية جديدة للذهب اعتباراً من الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، أن التقلبات المستمرة في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية أثّرت بشكل واضح على حركة السوق، وخلقت حالة من الحذر لدى التجار نتيجة التغيرات السريعة في الأسعار.

وأوضح ديب أن النقابة قررت مواكبة هذه المتغيرات من خلال التحول إلى نظام تسعير إلكتروني حديث، يشمل إلغاء النشرة الورقية المعتمدة سابقاً، واستبدالها بنشرة إلكترونية يتم تحديثها بشكل فوري وفقاً للأسعار العالمية وانعكاسها على السوق المحلي.



وأشار إلى أن النقابة تعمل على إطلاق موقع إلكتروني رسمي مخصص لنشر أسعار الذهب والنشرة الإلكترونية، على أن يتم الانتهاء منه والإعلان عنه خلال الشهر المقبل.



وبيّن ديب أن نحو 100 محل تجاري بدأ فعلياً بتطبيق النظام الجديد، عبر اعتماد شاشات عرض داخل المحلات تُظهر أسعار الذهب المحدثة باستمرار وبشكل مباشر من قبل النقابة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الأسعار لكل من التجار والمواطنين.