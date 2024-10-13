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نقابة المحامين تعلن 26 الشهر الحالي موعدا للامتحان التحريري لدورة تشرين الأول

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المحامين الأردنيين أن موعد الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة تشرين الأول لعام 2024 سيكون يوم السبت الموافق 2024/10/26.

وقالت النقابة في تعميم وجهته إلى كافة المحامين المتدربين إن الامتحان سيعقد في الساعة 11 صباحا في حرم جامعة البترا، على أن يتم التواجد قبل موعد الامتحان بساعة ونصف.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول المحامين المتدربين إلى الامتحان إلا بإبراز بطاقة النقابة.

ودعت النقابة إلى عدم اصطحاب المرافقين إلى الامتحان وضرورة التواجد بالقاعة المخصصة والالتزام بالمقاعد حسب ما ورد للمشتركين برسائل نصية.

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