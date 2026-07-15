نقابة المطاعم والحلويات تدعو لتجديد قوائم الأسعار قبل انتهاء المهلة المحددة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تهيب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية بجميع أصحاب المطاعم والحلويات الشعبية المبادرة إلى تجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بمنشآتهم، وذلك خلال المهلة التي حددتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي تم تمديدها حتى 31/08/2026.

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ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة أمام المنشآت التي قدمت إقراراتها الضريبية عن عام 2025 لاستكمال إجراءات إعداد قوائم الأسعار والمصادقة عليها، بما يضمن الالتزام بالتعليمات والأنظمة النافذة.



وتدعو النقابة جميع أصحاب المنشآت المعنية إلى عدم تأجيل الإجراءات، والمبادرة إلى استكمالها ضمن المهلة المحددة، تجنبًا لأي مساءلة أو إجراءات قانونية قد تترتب بعد انتهاء الفترة الممنوحة.