نقابة المطاعم والحلويات تدعو لتجديد قوائم الأسعار قبل انتهاء المهلة المحددة

ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة أمام المنشآت التي قدمت إقراراتها الضريبية عن عام 2025 لاستكمال إجراءات إعداد قوائم الأسعار والمصادقة عليها، بما يضمن الالتزام بالتعليمات والأنظمة النافذة.
وتدعو النقابة جميع أصحاب المنشآت المعنية إلى عدم تأجيل الإجراءات، والمبادرة إلى استكمالها ضمن المهلة المحددة، تجنبًا لأي مساءلة أو إجراءات قانونية قد تترتب بعد انتهاء الفترة الممنوحة.
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