الأربعاء 2026-07-15 02:42 م

نقابة المطاعم والحلويات تدعو لتجديد قوائم الأسعار قبل انتهاء المهلة المحددة

إقبال قياسي على المطاعم والحلويات في عيد الفطر بالأردن
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 01:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  تهيب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية بجميع أصحاب المطاعم والحلويات الشعبية المبادرة إلى تجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بمنشآتهم، وذلك خلال المهلة التي حددتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي تم تمديدها حتى 31/08/2026.

اضافة اعلان


ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة أمام المنشآت التي قدمت إقراراتها الضريبية عن عام 2025 لاستكمال إجراءات إعداد قوائم الأسعار والمصادقة عليها، بما يضمن الالتزام بالتعليمات والأنظمة النافذة.


وتدعو النقابة جميع أصحاب المنشآت المعنية إلى عدم تأجيل الإجراءات، والمبادرة إلى استكمالها ضمن المهلة المحددة، تجنبًا لأي مساءلة أو إجراءات قانونية قد تترتب بعد انتهاء الفترة الممنوحة.

 


Image1_720261513369946850949.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

أخبار محلية حريق كبير في مبنى سكني وتجاري بالقويسمة

رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات

شعار الديوان الملكي الهاشمي

أخبار محلية الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد

مجلس النواب

أخبار محلية "العمل النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر

أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي الأردني أن سوق رأس المال الأردني يشهد تحولاً نوعياً مدفوعاً بتحسن المؤشرات الرئيسة، وارتفاع القيمة السوقية، وزيادة السيولة ونشاط التداول، ما أعاد بورصة عمّان إلى م

اقتصاد محلي المنتدى الاقتصادي: سوق رأس المال يشهد تحسنا بالمؤشرات الرئيسة

البنك العربي يدعم فعاليات الأندية الصيفية لمبادرة "مدرستي"

أخبار الشركات البنك العربي يدعم فعاليات الأندية الصيفية لمبادرة "مدرستي"



 
 






الأكثر مشاهدة

 