نقابة المعاصر: بدأنا التشغيل التجريبي والأسعار الحالية لا تعكس واقع الموسم

وأوضح العمري لـ "الوكيل الإخباري" أن الكميات الناتجة عن التشغيل التجريبي قليلة ولا تعكس الإنتاج الفعلي أو الأسعار الفعلية لزيت الزيتون هذا العام.
ودعت النقابة إلى التروي حتى افتتاح موسم معاصر الزيت بشكل رسمي في 15 من الشهر الحالي وبدء الإنتاج الفعلي، مما يعكس العرض والطلب في السوق المحلي، والذي بدوره يحدد سعر زيت الزيتون لهذا العام.
وكانت قد تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع كبير بأسعار زيت الزيتون هذا العام مقارنة بالعام الماضي .
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