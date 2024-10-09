نقابة المعاصر: بدأنا التشغيل التجريبي والأسعار الحالية لا تعكس واقع الموسم

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكد الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمود العمري، أن المعاصر بدأت حالياً التشغيل التجريبي قبل بدء موسم القطاف الرسمي المقرر في 15 من الشهر الحالي.

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وأوضح العمري لـ "الوكيل الإخباري" أن الكميات الناتجة عن التشغيل التجريبي قليلة ولا تعكس الإنتاج الفعلي أو الأسعار الفعلية لزيت الزيتون هذا العام.



ودعت النقابة إلى التروي حتى افتتاح موسم معاصر الزيت بشكل رسمي في 15 من الشهر الحالي وبدء الإنتاج الفعلي، مما يعكس العرض والطلب في السوق المحلي، والذي بدوره يحدد سعر زيت الزيتون لهذا العام.