نقابة المعاصر تحذر: هذه الطريقة لا تكشف غش الزيت !

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- نوهت نقابة المعاصر من طريقة منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، يدعي أصحابها أنها تكشف غش زيت الزيتون من خلال الهاتف أو طرق منزلية، مثل اختباره في الفريزر وغيرها.

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وقال الناطق باسم النقابة، محمود العمري، لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الطرق غير علمية ولا تدل على وجود غش في الزيت من عدمه.



وتابع أنه لا يمكن فحص زيت الزيتون إلا من خلال تحليل السلسلة الدهنية في المختبرات الموجودة في المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية.



ونصح العمري المستهلك بالتوجه إلى مصدر موثوق لشراء الزيت، مثل المعاصر والمزارعين، أو من خلال العلامات التجارية المسجلة في المحلات التجارية مع فاتورة شراء.