نقابة المعاصر تحذر: هذه الطريقة لا تكشف غش الزيت !

وقال الناطق باسم النقابة، محمود العمري، لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الطرق غير علمية ولا تدل على وجود غش في الزيت من عدمه.
وتابع أنه لا يمكن فحص زيت الزيتون إلا من خلال تحليل السلسلة الدهنية في المختبرات الموجودة في المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية.
ونصح العمري المستهلك بالتوجه إلى مصدر موثوق لشراء الزيت، مثل المعاصر والمزارعين، أو من خلال العلامات التجارية المسجلة في المحلات التجارية مع فاتورة شراء.
وأشار إلى أن زيت الزيتون متوفر على مدار العام، مما يتيح للمستهلكين شراء احتياجاتهم بارتياح من المصادر الموثوقة.
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