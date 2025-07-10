نقابة المهندسين: الالتزام بكودات البناء شرط لضمان السلامة الإنشائية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين المهندس مالك العلوان أن عملية البناء سواء أكانت للمباني الجديدة أو القائمة يجب أن تتم من قبل مكتب هندسي معتمد وذلك لتطبيق كودات البناء الوطني.



وقال العلوان اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المصادقة على المشروع من قبل المكتب الهندسي تعني التزامه بتحقيق هذه المتطلبات بما يضمن السلامة الإنشائية للمبنى.



وأضاف أن تنفيذ المشاريع يجب أن يتم من قبل مقاول مسجل في النقابة، مشيرا إلى أن جميع المباني القائمة، سواء كانت هناك إضافات عمودية أو جانبية، يجب أن تخضع لفحوصات مخبرية وهندسية دقيقة للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى قبل تنفيذ أي إضافات.



وأوضح العلوان أن برنامج العمل الهندسي، في حال تنفيذه وفق الأصول الفنية، يضمن سلامة المنشأة، بينما أي عدم التزام يؤثر سلبا على بنيتها وسلامتها.



وتابع أن كودات البناء الوطني وضعت جميع التفاصيل وحددت مددا زمنية لكل مرحلة من مراحل الإنشاء، وأن الالتزام بما جاء فيها يحقق أعلى مستويات السلامة.



وأشار العلوان إلى ضرورة وجود المهندس المقيم في المشروع، وضرورة طلب سجل المطابقة من قبل أي شخص يريد شراء مبنى أو شقة، لافتا إلى أن هذا السجل يوضح تفاصيل التزام المشروع بالمعايير الهندسية، لا سيما عند تنفيذ إضافات على المباني.

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