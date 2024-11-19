نقيب الألبسة: لم نُلزم التجار بيوم محدد لـ "الجمعة البيضاء"

وبين لـ "الوكيل الإخباري" ورداً على سؤال ماهية التحضيرات التي تم ترتيبها لاستقبال الجمعة البيضاء "بلاك فرايدي" ، بأن تأخر موسم الشتاء أجبر التجار على تغيير خططهم للتعامل مع بضاعتهم الشتوية واستقبالها في وقت متأخر من العام ، وهو الأمر الذي لا يتيح لهم فرصة القيام بعمل خصومات على بضاعة جديدة كلياً والخسارة فيها بشكل مباشر .
ولفت إلى أن الأمر متروك للتاجر للتعامل مع ظرفه بشكل خاص ، حيث إن بعضهم قام بعمل الخصومات قبل موعد الجمعة البيضاء ومنهم من يقوم بالتخفيضات قبله ومنهم من هو قادر على مواكبة اليوم العالمي للخصومات ووضع الخصم المناسب في هذا اليوم .
كما نوّه إلى أن مطالب النقابة دائمة فيما يتعلق بتحديد فترة التخفيضات ، وذلك للسماح للمواطن الأردني من التسوق ضمن الميزانية المخصصة له والحصول على ما يريد في فترة التخفيضات دون التسبب بإرهاق مادي له .
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