 
الثلاثاء 2024-11-19 03:37 م
 

نقيب الألبسة: لم نُلزم التجار بيوم محدد لـ "الجمعة البيضاء"

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:42 م
الوكيل الإخباري-  قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان بأن النقابة لم تحدد يوم مخصص لعمل خصومات وتخفيضات لإلزام المحال التجارية بهذا اليوم ، مؤكداً أن الأمر متروك للتاجر بشكل كامل .اضافة اعلان

وبين لـ "الوكيل الإخباري" ورداً على سؤال ماهية التحضيرات التي تم ترتيبها لاستقبال الجمعة البيضاء "بلاك فرايدي" ، بأن تأخر موسم الشتاء أجبر التجار على تغيير خططهم للتعامل مع بضاعتهم الشتوية واستقبالها في وقت متأخر من العام ، وهو الأمر الذي لا يتيح لهم فرصة القيام بعمل خصومات على بضاعة جديدة كلياً والخسارة فيها بشكل مباشر .

ولفت إلى أن الأمر متروك للتاجر للتعامل مع ظرفه بشكل خاص ، حيث إن بعضهم قام بعمل الخصومات قبل موعد الجمعة البيضاء ومنهم من يقوم بالتخفيضات قبله ومنهم من هو قادر على مواكبة اليوم العالمي للخصومات ووضع الخصم المناسب في هذا اليوم .

كما نوّه إلى أن مطالب النقابة دائمة فيما يتعلق بتحديد فترة التخفيضات ، وذلك للسماح للمواطن الأردني من التسوق ضمن الميزانية المخصصة له والحصول على ما يريد في فترة التخفيضات دون التسبب بإرهاق مادي له . 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اليوم الوظيفي في الكرك

أخبار محلية "العمل" تُنظم يوما وظيفيا بالكرك لتوفير 213 فرصة عمل

مركز حدود العمري

خاص بالوكيل تعطل الخدمات في مركز حدود العمري بسبب انقطاع التيار الكهربائي - صور

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية ورشة توعوية في "تنظيم النقل البري" حول الأمن السيبراني

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

تعبيرية

تكنولوجيا نظريات متضاربة حول الوعي الاصطناعي.. هل تشعر الروبوتات بالألم؟

رئيس مجلس النواب في أول اجتماع لمكتب دائم النواب

شؤون برلمانية أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

تعبيرية

طب وصحة بخاخ أنفي قد يحد من تطور الزهايمر بدرجة كبيرة

تعبيرية

منوعات فك لغز اختفاء زوجين في جبال المغرب



 


الأكثر مشاهدة