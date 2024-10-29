نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل

وعن نتائج الاجتماع بين أعضاء النقابة وبين وزارة النقل وهيئة النقل أكد الخشمان لـ"الوكيل الإخباري" أن الوزارة استلمت مطالب النقابة ومشغلي قطاع النقل البالغ عددها 13 مطلباً لدراستها وفق ما اعتبره مرحلة من التشاركية في القطاع والوزارة.
يذكر أن مشغلي قطاع النقل العام كانوا قد لوحوا في أكثر من مناسبة بتنفيذ إضراب عن العمل في حال لم تستجب وزارة النقل لمطالبهم والتي كان على رأسها ملف تعديل أجور النقل ، وذلك بسبب الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات في ظل ثبات أسعار النقل وبقائها على حالها .
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