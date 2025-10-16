الخميس 2025-10-16 01:47 م
 

نقيب الصاغة يحذر الأردنيين من الذهب الصيني

الخميس، 16-10-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

حذر نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان الأردنيين من "الذهب الصيني" .


وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" ان الذهب الصيني مزيف ويُعد نوعًا من الاحتيال، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على ما يُسمى بـ"الذهب الروسي"، والذي هو في الحقيقة عبارة عن إكسسوار وليس ذهبًا حقيقيًا.

وشدد علان أن الذهب الأردني يُعد من أفضل أنواع الذهب في العالم، ويحافظ على قيمته السوقية وجودته العالية، محذرًا المواطنين من الانخداع بالمصطلحات التجارية المضللة.

"ليس كل ما يلمع ذهبًا" قال علان، داعيًا إلى شراء الذهب من محلات مرخصة ومعتمدة لضمان الجودة والمصداقية.

 وبين ان الذهب الصيني غير موجود في الأسواق الأردنية، ويتم الترويج له على الانترنت. 

و انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خبر بأن الصين طورت نوعا جديدا من الذهب أُطلق عليه اسم "الذهب الصافي الصلب" أو "يينغ زو جين" ، ويحظى ببراءة اختراع.

 
 
