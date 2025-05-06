الثلاثاء 2025-05-06 11:05 ص
 

نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 10:22 ص
الوكيل الإخباري-  طمأن نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي جمهور ومحبي الفنان الكبير ربيع شهاب على حالته الصحية، مؤكدًا أنها مستقرة وتشهد تحسناً طفيفاً، وذلك بعد الزيارة اللافتة التي أجراها وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مؤخرًا، والتي أثارت تساؤلات حول الوضع الصحي للفنان.اضافة اعلان


وفي تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، قال العبادي إن زيارة الوزير تأتي في إطار إنساني وواجب وطني تجاه فنان يعد من أعمدة الفن الكوميدي في الأردن، وليس لها علاقة بتدهور مفاجئ في الحالة الصحية، كما تداول البعض.

وأعرب العبادي عن أمله في أن يمنّ الله على الفنان شهاب بالشفاء، ليعود إلى الساحة الفنية ويواصل رسم البسمة على وجوه الأردنيين، كما عوّدهم طيلة مسيرته الفنية الزاخرة بالحب والفرح.

كما طمأن العبادي الجمهور بأن الوضع المادي للفنان جيد، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجهات الرسمية والشعبية في رد الجميل لهذا القامة الفنية، التي صنعت الضحكة في كل بيت أردني.

واختتم العبادي تصريحه بتأكيد أن ربيع شهاب بحاجة فقط إلى دعوات الأردنيين المخلصة، خاصة بعد إصابته بجلطة أثرت على مركز النطق وعدة وظائف أخرى، داعيًا الجميع إلى مواصلة الدعاء له بالصحة والعافية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي نقابة الخدمات المالية: رقابة صارمة على شركات الوساطة والتداول مسؤولية فردية

تعبيرية

عربي ودولي إحباط تهريب 1300 جهاز "بيجر" مفخخ من تركيا إلى لبنان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع الذهب الجنوني .. هكذا بلغت سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

قب

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مؤلم مع المرض - صورة

للا

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي

ل

عربي ودولي قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

أرشيفية

خاص بالوكيل نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب

لاى

أخبار الشركات شراكة بين نتورك إنترناشيونال–الأردن وجامعة مؤتة لدعم التعليم المالي وتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة