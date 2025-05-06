نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب

وفي تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، قال العبادي إن زيارة الوزير تأتي في إطار إنساني وواجب وطني تجاه فنان يعد من أعمدة الفن الكوميدي في الأردن، وليس لها علاقة بتدهور مفاجئ في الحالة الصحية، كما تداول البعض.
وأعرب العبادي عن أمله في أن يمنّ الله على الفنان شهاب بالشفاء، ليعود إلى الساحة الفنية ويواصل رسم البسمة على وجوه الأردنيين، كما عوّدهم طيلة مسيرته الفنية الزاخرة بالحب والفرح.
كما طمأن العبادي الجمهور بأن الوضع المادي للفنان جيد، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الجهات الرسمية والشعبية في رد الجميل لهذا القامة الفنية، التي صنعت الضحكة في كل بيت أردني.
واختتم العبادي تصريحه بتأكيد أن ربيع شهاب بحاجة فقط إلى دعوات الأردنيين المخلصة، خاصة بعد إصابته بجلطة أثرت على مركز النطق وعدة وظائف أخرى، داعيًا الجميع إلى مواصلة الدعاء له بالصحة والعافية.
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