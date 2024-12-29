نقيب الفنانين يكشف عن المرض الذي أصاب الفنان إبراهيم أبو الخير

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الوكيل الإخباري- كشف نقيب الفنانين محمد العبادي عن الحالة الصحية للفنان الأردني إبراهيم أبو الخير ، والذي وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بمتابعة حالته أمس السبت . اضافة اعلان





وقال العبادي لـ "الوكيل الإخباري" أن الفنان أبو الخير يعاني من فشل كلوي منذ عام تقريباً ، حيث يقوم أبو الخير بغسيل الكلى مرتين بالأسبوع تقريباً .



وبين العبادي أن حالة الفنان استقرت خلال الفترة الماضية ، حيث كانت حالته في وقت سابق صعبة ، مؤكداً أن النقابة تتابع حالة أبو الخير بشكل يومي .



وأشار العبادي إلى أن جميع الأدوية والعلاجات التي يحتاجها أبو الخير باستثناء غسيل الكلى ، يتم تأمينها من خلال برنامج التأمين الصحي للنقابة ، متمنياً السلامة والعافية والشفاء العاجل للفنان أبو الخير .





