نقيب الفنانين يكشف عن المرض الذي أصاب الفنان إبراهيم أبو الخير

وقال العبادي لـ "الوكيل الإخباري" أن الفنان أبو الخير يعاني من فشل كلوي منذ عام تقريباً ، حيث يقوم أبو الخير بغسيل الكلى مرتين بالأسبوع تقريباً .
وبين العبادي أن حالة الفنان استقرت خلال الفترة الماضية ، حيث كانت حالته في وقت سابق صعبة ، مؤكداً أن النقابة تتابع حالة أبو الخير بشكل يومي .
وأشار العبادي إلى أن جميع الأدوية والعلاجات التي يحتاجها أبو الخير باستثناء غسيل الكلى ، يتم تأمينها من خلال برنامج التأمين الصحي للنقابة ، متمنياً السلامة والعافية والشفاء العاجل للفنان أبو الخير .
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